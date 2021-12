Anette Cuburu explota contra Mara Patricia Castañeda por exclusiva de "Chente"

Desde el domingo pasado todos los reflectores están puestos en la muerte de Vicente Fernández, y en su cobertura desde el rancho de "Los Tres Potrillos", donde diferentes televisoras y medios de comunicación se dieron cita desde el 12 de diciembre.

Cabe señalar que Televisa tubo la exclusiva, pero algunos de los integrantes de TV Azteca no dudaron en exponer su molestia, como por ejemplo en "Venga la Alegría", donde Annette Cuburu y Flor Rubio explotaron conta Mara Patricia Castañeda, quien tuvo acceso a información exclusiva con la familia Fernández en el funeral, misa y despedida de Don Chente.

¿Mara Patricia Castañeda hizo uso de su privilegio por ser ex esposa de Vicente Fernández Jr.?

Fue en plena transmisión en vivo de "Venga la Alegría" en emisión del domingo, cuando sucedió este incómodo momento mientras daban detalles únicos de la muerte y despedida de Vicente Fernández. Flor Rubio y Ricardo Casares fueron algunos de los conductores de TV Azteca que acudieron al llamado del último adiós de Don Chente.

Al parecer todo marchaba en orden hasta que Mara Patricia Castañeda logró colarse entre todo el público y consiguió hacerle una entrevista a Vicente Fernández Jr. dentro del rancho de "Los Tres Potrillos".

La periodista de Televisa logró hablar con su ex esposo para que diera a conocer algunas palabras sobre el deceso de su ex suegro. "Me colé, ya se me andaba olvidando esto de los empujones", dijo Mara Patricia Castañeda antes de entrevistar a Vicente Fernández Jr. Tras conseguir las declaraciones, Mara Patricia Castañeda anunció que saldría del rancho –hasta donde tuvo acceso – antes de que la agarraran a cachetadas –refiriéndose a los otros medios que también esperaban acceder–. "Me voy a salir ahorita antes de que me arranquen a cachetadas", dijo Mara Patricia Castañeda.

Mientras Mara Patricia Castañeda había conseguido su exclusiva, en la transmisión en vivo de VLA, Annette Cuburu mostró su molestia por la falta de respeto hacia su compañera Flor Rubio y hacia otros medios que se quedaron afuera del rancho.

"Ahí lo tienen, es Vicente Fernández Jr atendiendo a los medios de comunicación", dijo Flor Rubio mientras el hijo de Don Chente atendía sólo a Mara Patricia Castañeda.

Visiblemente molesta, Annette Cuburu expresó que Mara Patricia Castañeda había conseguido una exclusiva sólo por ser ex esposa de Vicente Fernández Jr. "No está actuando a ser nadie más, dejaron entrar a una persona porque es su ex esposa, porque es parte de la familia, nada más, pero les están diciendo que la entrada es por allá", dijo Annette Cuburu. "Van a poder entrar todos y se espera una multitud", respondió Flor Rubio.

Sin embargo, pese a la rabieta, lo cierto es que Mara Patricia fue una de las pocas periodistas que tuvo acceso cercano a la familia durante el homenaje a Vicente Fernández.

(Azucena Uribe)