Anette Michel destapa los motivos por los que salió de TV Azteca

Anette Michel es una de las grandes estrellas de la televisión mexicana su participación en telenovelas y programas como "MasterChef México" le ha valido el cariño del público, pero actualmente su carrera está a la deriva pues inesperadamente decidió abandonar las filas de TV Azteca.

La actriz y conductora Anette Michel destapó los motivos por lo que decidió salirse de la televisora del Ajusco, la casa que la vio consolidarse como uno de los rostros más famosos de la pantalla chica mexicana.

La ex anfitriona de "MasterChef México" estuvo como invitada en el programa de Unicable "Monse&Joe", donde acompañó a Eduardo Yañez en una reveladora entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade. En este espacio, Michel se sintió a gusto que no tuvo miedo a señalar las verdaderas razones de su renuncia y todas ellas responden al hecho de que ya no se sentía cómoda con las decisiones que se estaban tomando en el canal luego del cambio de sus directivos.

A su criterio, todo estaba tomando un rumbo muy distinto al ritmo de trabajo que ya mantenía y por ende fue evaluando sí era aún justo seguir aguantando ese tipo de situaciones.

"Puedo participar donde yo quiera o donde me ofrezcan, porque mi contrato con TV Azteca ya no se renovó. Las situaciones y las causas se quedan en el tintero, porque es un lugar en el que he estado varios años y no tengo nada malo qué decir sobre la empresa, pero la última administración no fue lo que esperaba. Están haciendo las cosas de una manera que no va conmigo, entonces, no puedo permanecer en un lugar en el que hay personas con las que no comparto las formas con las que se manejan. Tampoco puedo permitir que me hagan perder el respeto y agradecimiento que tengo para la casa en la que he estado durante varios años, entonces prefiero alejarme para no ensuciar lo bonito que viví", dijo a TVyNovelas a su salida del espacio en el que también compartió escena con el actor Eduardo Yañez.

Sobre sus constantes visita e interés por formar parte de los dramáticos de Televisa, la mexicana aseguró que espera muy pronto ya consolidarse con algún proyecto que la regrese a las pantallas. Además, reiteró que está más que nunca dispuesta a aceptar cualquier tipo de trabajo en el que pueda demostrar cada vez más su versatilidad.

MÁS DE LO QUE HA MENCIONADO ANETTE MICHEL SOBRE SU SALIDA DE TV AZTECA

Michel quien estaba al frente de la conducción de Masterchef México también aseguró que a su salida del reality gastronómico recibió mucho apoyo de los concursantes quienes no dudaron en darle consejos, así como ánimo para esta nueva etapa de su vida. "Amo Masterchef con locura y frenesí. Siempre lo he dicho, me llena de emociones, adoro a los chefs, he vivido un mundo maravilloso y mágico a lo largo de varios años, he descubierto que la gastronomía es espectacular. Pensaba que mi salida del programa no lo iban a tomar bien, pero ha sido todo lo contrario, están felices de que esté en Televisa, y me quieren ver participando en algún proyecto, afortunadamente tengo un montón de amigos aquí que fueron picando piedra y abriendo el pavimento, ahora el suelo ya está bien lisito para mí", añadió a TVyNovelas.

Además aseguró que al no tener contrato de exclusividad con nadie es libre de ser invitada y entrevistada por cualquier canal, emisora o programa y eso es algo que la tiene muy contenta, pues cada vez son más los que la llaman para tenerla en sus espacios.

(Aline Núñez)