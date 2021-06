Ángela Aguilar revela la razón de sus fotos vestida de novia ¿Habrá boda?

Ángela Aguilar causó intriga a sus fans con la publicación de sus fotos vestida de novia, las especulaciones no se hicieron esperar, algunas señalaban una posible boda en puerta y otras hasta sospechaban de un embarazo; sin embargo, fue la propia cantante quien explicó el porqué de las imágenes que desataron tantos rumores.

La hija de Pepe Aguilar, quien fue blanco de la polémica por su errada interpretación del Himno Nacional, situación por la que tuvo que defenderse, causó revuelo hace días con unas fotos en las que luce un vestido de novia, lleva un anillo de compromiso y se toca el vientre.

ÁNGELA AGUILAR REVELA PORQUÉ SE VISTIÓ DE NOVIA

La intérprete de "Dime cómo quieres", dio un adelanto de la sorpresa que prepara y para la que lució un vestido de novia con bordados de flores y llevó un velo en la cabeza.

"Les tengo una sorpresa.... Están listx?", preguntó Ángela Aguilar en sus historias de Instagram

En su mensaje adelantó por qué se dejó ver vestida de novia: "Hola angelitos, los he extrañado, la verdad no estar posteando y no estando con ustedes, me ha puesto muy triste. Estoy muy contenta porque ya van a poder preguardar esta gran sorpresa; esta gran canción que significa muchísimo para mí. Estoy super emocionada porque el video quedó espectacular y trabajé con mujeres increíbles que hicieron este video posible"

El secreto que Ángela Aguilar había mantenido se trata nada más y nada menos del próximo estreno de su nueva canción, "Ahí donde me ven", del que decidió compartir un adelanto.

El tema que se estrenará muy pronto, es con mariachi, elemento distintivo de la dinastía Aguilar.

En su cuenta de Twitter, la joven de 17 años compartió la que podría ser parte de la letra.

Ahí donde me ven, ya he tenido decepciones amorosas, que no presuma todas mis caídas, bueno... esa es otra cosa. — Ángela Aguilar ???? (@AngelaAguilar__) June 8, 2021

(Imelda Téllez)