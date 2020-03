Angélica Aragón pide dejen de cantar “Mátalas”, de Alejandro Fernández: “Está tan normativizada la violencia hacia las mujeres”

Entra el mariachi y empiezan a cantar una canción. Mátala... a besos… pero mátala... Si la quieres mátala.... Yo dije: 'Perdón, tenemos que parar de cantar esa canción', y entonces, claro, estaba el mariachi a todo lo que da y me dicen: '¿Qué usted la va a cantar?' (yo respondí) 'No... no la va a cantar nadie', y me dicen: 'Pero es del Potrillo', y les dije: '¿Y qué?... sea de quien sea'.