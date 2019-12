Angélica Rivera "no hizo nada", aseguró Sofía Castro de la supuesta cirugía estética de su madre

Angélica Rivera "no hizo nada", aseguró ...

Hace unos meses la ex primera dama Angélica Rivera sufrió un accidente casero y de ahí surgió el rumor de que se había realizado una cirugía plástica, ahora Sofía Castro rompió el silencio y aseguró que esto es mentira.

De acuerdo a Publimetro, Sofía Castro indicó "Siempre comparto fotos con mi mamá, siempre ha estado así de guapa, así de hermosa. Siempre ha tenido ese pelo rubio espectacular y no se ha hecho nada. Lo último fue cuando tuvo el accidente, pero nada más fue un golpe".

Recordemos que tras su divorcio con el ex presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera se alejó de las redes sociales y sus apariciones sociales también disminuyeron.

Sofía Castro también dijo que por el momento su madre no tiene pareja sentimental; incluso dedican mucho tiempo a estar juntas.

La también actriz Sofía Castro relató que en la acompañó durante algún tiempo cuando se encontraba en exámenes finales en Los Ángeles, California: "Me estoy preparando para un proyecto que tengo en enero y como ya estaba muy cansada ella me fue a apapachar".

"Tenga pareja o no, siempre los apoyo (Enrique y Angélica) y siempre los apoyaré, pero eso ya depende de mi mamá, yo la quiero ver feliz trabajando o no, con pareja o sin pareja. Como ella quiera estar, pero que esté feliz", resaltó.

Sofía Castro, quien disfrutará la cena de Navidad en la Ciudad de México al lado de su familia también habló de su primo Cristian Castro al comentar que lo apoyará si es que el cantante decide contraer nupcias de nuevo, como ha trascendido.

"Soy muy fan de Cristian y lo adoro, es mi vecino en Los Ángeles cuando de repente está allá. La verdad no me gusta hablar de mis tíos o primos porque es algo muy personal, pero yo lo apoyo, no importa si va por su cuarta o quinta boda", concluyó.

LA LUJOSA CASA DE ANGÉLICA RIVERA DE 63 MDP NOMBRADA PATRIMONIO DE LOS ÁNGELES

Angélica Rivera ya estaría disfrutando de los beneficios que le dejó el divorcio de Enrique Peña Nieto pues se reveló que la actriz adquirió una lujosa vivienda en Los Ángeles, lugar en el que reside actualmente.

De acuerdo con lo informado en Tribuna, la ex primera dama de México estaría viviendo en una lujosa casa que tiene un costo de 63 millones de pesos y que se ubica en una zona muy exclusiva de la ciudad.

Asimismo se reveló que esta vivienda fue construida en 1928, haciéndola parte de la emblemática Época de oro de Hollywood y que ahora es considerada como monumento histórico de Los Ángeles.

Angélica no vive sola pues su hija, Sofía Castro, confesó hace algunas semanas que estaba viviendo en esta ciudad estadounidense mientras terminaba sus estudios de actuación.

auc