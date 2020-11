Angélica Rivera reaparece con “El Güero” Castro en íntimo festejo, la ex pareja se reunió para celebrar el cumpleaños 21 de su hija Fernanda y en redes sociales ya sospechan de una reconciliación entre la actriz y el productor de televisión.

De acuerdo con Infobae, Fernanda Castro compartió con sus seguidores de Instagram las sorpresas que recibió por su cumpleaños, pues este 11 de noviembre alcanzó la mayoría de edad mundialmente, la hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro cumplió 21 años.

ADAL RAMONES ROBA SHOW DE OMAR CHAPARRO CON EL REGRESO DE SU MONÓLOGO

'La noche que cumpla 21 voy a estar haciendo mucho desmadre´: Solo espéralo perra - Covid-19”, escribió en una de sus historias la joven artista.

Aunque la pandemia estropeó el magno festejo que tenía planeado hacer, Fernanda Castro estuvo acompañada de su familia y sus amigos más cercanos en un íntimo festejo de cumpleaños.

Empezando mi cumpleaños con los amores de mi vida, escribió Fernanda en una Insta Storie donde posó junto a sus papás.

Además, mostró varios vistazos a la relación con la actriz que fue Primera Dama de México. En esta ocasión, madre e hija recrearon una escena de la película Titanic, por lo que ambas aparecieron con los brazos abiertos hacia un lado, episodio que fue musicalizado con el tema My heart will go on de Celine Dion.

CONFIRMAN A YALITZA APARICIO COMO CONDUCTORA DE LOS LATIN GRAMMY

Aunque Angélica Rivera se ha mantenido lejos de los reflectores y los medios de comunicación, son sus hijas las que se han encargado de dar pistas de sus nuevas funciones o futuras incursiones en la televisión.

(Aline Núñez)