Angélica Rivera reaparece en postal navideña con el Güero Castro y sus hijas

Angélica Rivera pasó la Navidad con su ex esposo José Alberto "El Güero" Castro y sus hijas. ¿Angélica Rivera y José Alberto "El Güero" retomaron su relación? (FOTO TOMADA DE IG @ )

La ex primera dama, Angélica Rivera ha permanecido alejada de los reflectores luego de que confirmara mediante un comunicado en sus redes sociales su divorcio con Enrique Peña Nieto, y aunque han surgido muchos rumores de su regreso a la actuación hasta el momento no hay nada confirmado, pero tal pareciera que no quiso que la navidad pasara desapercibida, por eso en esta ocasión, la familia al completa ha posado para una entrañable postal navideña.

Con dicha postal han dejado en claro el gran amor que existe entre los cinco miembros del clan, así como la unidad de la que gozan, a pesar de que la actriz y el productor llevan varios años separados.

Tal y como ha sucedido durante sus últimas apariciones públicas, Angélica se dejó ver en su momento más familiar a través de las redes sociales de su hija Sofía, quien fue la encargada de compartir con todos sus seguidores la hermosa postal con la que ha causado revuelo.

En la foto se puede ver a los cinco miembros sentados frente a un hermoso árbol de Navidad, vistiendo pijamas a juego y sonriendo de lo más espontáneos, dejando en claro la complicidad que existe entre todos ellos. Cabe destacar, que mientras Sofía, Fernanda y Regina, llevaron atuendos idénticos, lo mismo sucedió con Rivera y Castro, quienes lucieron modelos distintos a los de sus hijas, pero iguales entre ellos dos.

Al pie de la postal, Sofía escribió un lindo mensaje en el que además de desear unas felices fiestas a todos sus seguidores, se encargó de dejar en claro lo orgullosa que está de su familia. "Que todo lo bueno te abrace, te acompañe y se quede contigo por siempre. Les deseo mucho amor, mucha felicidad y sobre todo mucha salud. ¡Todo mi amor y mi cariño siempre!".

La actriz continuó con su mensaje, ahora hablando de su familia, agradeciendo por la salud de su hermana Fernanda, quien hace unas semanas fue diagnosticada con covid-19, mostrándose orgullosa del clan que han formado, a pesar de las circunstancias. "Gracias a Dios Fernanda ya está dada de alta y esta foto fue lo que pudimos lograr después de mil intentos. Y estos somos nosotros cinco. Una familia sí... no convencional, pero más unida que nunca... y obviamente la mejor", finalizó de lo más conmovida.

La vida de Angélica lejos de los reflectores

Cabe señalar que tras su salida de Los Pinos Angélica Rivera se ha refugiado en su familia, haciendo contadas apariciones en las redes sociales de sus hijas y, de vez en cuando, de paseo por algún sitio.

Sin embargo, no ha perdido la oportunidad de ser la protagonista de grandes momentos, como aquella ocasión en febrero de 2020, al reaparecer a cuadro para apoyar a su hija Sofía en el concurso de Mira Quién Baila, un suceso que fue del todo comentado entre los seguidores de la intérprete.

Por otro lado, la actriz también se ha encargado de hacerse presente en todos los instantes importantes de la vida de sus hijas, mostrándoles su apoyo en todo momento. Tal y como sucedió tras el diagnóstico de su hija Fernanda, manteniéndose al tanto de su estado de salud y enviándole su amor a la distancia, e incluso a través de redes sociales.

"Blu. Deseo que pasen rápido los días para poder abrazarte. Recupérate pronto. Te amo", escribió la actriz de telenovelas en una historia que publicó en su perfil de Instagram, la cual su hija retomó en sus redes, agradeciendo el gesto de su mamá: "Te amo madre".

(Azucena Uribe)