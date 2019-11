Angélica Rivera reaparece, fue capta en una zona exclusiva de Beverly Hills

Angélica Rivera fue captada paseando por las calles de Beverly Hills, en compañía de su hija Sofía Castro.

TUNDEN EN REDES SOCIALES A MARC ANTHONY TRAS COMPARTIR UNA FOTOGRAFÍA JUNTO A SARITA SOSA

De acuerdo con la revista Caras, Angélica Rivera fue captada en la famosa avenida Rodeo Drive, una zona de compras en Beverly Hills, junto a su hija mayor, Sofía Castro.

La ex primera dama de México lució un look bastante relajado, Angélica utilizó una gorra y lentes de sol, la ex actriz de famosos melodramas se veía muy sonriente mientras daba un paseo con su hija.

FUE ENCONTRADA SIN VIDA LA CANTANTE SURCOREANA GOO HARA, DE NUEVA CUENTA EL K-POP SE ENCUENTRA DE LUTO

Angélica Rivera pocas veces hace apariciones publicas a casi un año de que concluyera el mandato de su entonces esposo el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Rivera ha intentado manejar un perfil bajo, pero un intento de asalto en su casa y un misterioso accidente en su casa han impedido que "La Gaviota" pase desapercibida.

av