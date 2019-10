Angélica Rivera tiene un romance secreto con "El Güero" Castro

Al parecer el amor entre Angélica Rivera y El Güero Castro no ha acabado (FOTO TOMADA DE LA WEB)

El 19 de mayo de 2009 el matrimonio de la actriz Angélica Rivera y Jorge Alberto "El Güero" Castro quedo disuelto después de 14 años de relación.

De acuerdo a Infobae, Angélica Rivera y "El Güero" Castro quedaron en buenos términos tras su divorcio y tal parece que en los últimos meses la relación entre ambos se ha vuelto aún más estrecha.

Recordemos que en noviembre de 2010, Angélica Rivera contrajo nupcias con Enrique Peña Nieto, quien en ese entonces era el gobernador del Estado de México, pero hace unos meses este compromiso quedó atrás y al parecer cada uno está retomando su vida por separado.

El portal de noticias de espectáculos TV Notas detalló que Angélica ha encontrado en el padre de sus tres hijas un gran apoyo luego de los difíciles meses que ha enfrentado.

Pese a que Enrique Peña Nieto, el ex esposo de Angélica Rivera, terminó su mandato presidencial hace ya casi un año, la actriz no ha dejado de estar bajo los reflectores.

El primero fue cuando Angélica Rivera reveló que se divorciaría de Peña Nieto en sus redes sociales, después el romance entre Peña Nieto y Tania Ruiz, que se destapó cuando él aún estaba casado con "La Gaviota".

Unos meses nos enteramos gracias a su hija Sofía Castro, que Angélica Rivera había sufrido un fuerte accidente en su casa, por el que tuvo que ser sometida a cirugía estética y además se registró un intento de robo en su hogar.

Las apariciones públicas de Angélica en este año han sido escasas. La imagen más reciente que se tiene de ella fue captada a finales de septiembre en Los Ángeles y fue la actriz Bárbara de Regil quien la dio a conocer.

En agosto Angélica Rivera celebró sus 50 años y nuevamente fue Sofía Castro quien compartió una foto en sus redes sociales de la "gaviota" donde aparecía sonriente y sin rastros aparentes de las heridas en su rostro causadas por el accidente casero que sufrió.

Hasta ahora no se sabe más acerca de la situación laboral y sentimental de Rivera. Se dijo que tenía planes para volver a la actuación, pero por ahora no hay información de un proyecto concreto y es que en ese aspecto, parece, su regreso no será sencillo.

Algunos especialistas en imagen pública le recomendaron que buscara hacer papeles de villana y probara primero en otro mercado que no fuera el mexicano, pues entre la población del país "La Gaviota" no es bien vista por el escándalo de la Casa Blanca.

Y en cuanto a su estatus sentimental, hace algunos meses se dijo que había tenido un acercamiento con Eduardo Yáñez, su compañero en la telenovela Destilando amor, pero el propio histrión lo negó en una entrevista.

ANGÉLICA RIVERA SE REENCUENTRA CON JORGE ALBERTO "EL GÜERO" CASTRO

Ahora, la revista TV Notas publicó una entrevista con una supuesta amiga de Angélica, quien confirmó el acercamiento entre la actriz y "El Güero" Castro.

"El acercamiento entre ellos se dio a finales del sexenio de Peña, cuando la relación entre ellos comenzó a enfriarse, pues sin darse cuenta ella se refugió en el papá de sus hijas".

Según esa persona, la actriz y su ex esposo se seguían viendo por sus hijas y nunca terminaron mal, así que las visitas de Angélica a la casa del productor se fueron haciendo más constantes, pese a que ella trató de mantenerlas en secreto.

Ellos nunca estuvieron distanciados del todo, por el tema de sus hijas tenían comunicación, pero Angélica comenzó a ir a la casa de El Gu¨ero, que tiene en una zona exclusiva al sur de la CDMX, pero luego de que ella confirmó su divorcio en febrero de este año, ha ido con más frecuencia. Ha intentado que no la vean los vecinos, pero no puede pasar desapercibida porque llega con sus camionetas y escoltas. Antes se quedaba sólo por horas, pero ya después las visitas han sido hasta pasada la noche.

Al parecer, sólo el círculo más cercano de ambos sabe del contacto entre ellos. "Lo real es que el amor entre los dos nunca se acabó, Angélica quedó muy herida por EPN y El Gu¨ero nunca dejó de amarla".

De acuerdo con la amiga de Angélica, "la pasión entre los dos se volvió a despertar y comenzaron a quedarse juntos y a pasar la noche. El Gu¨ero sabe que es la mujer más importante en su vida y la madre de sus hijas, y eso le da un lugar especial en su corazón y en su vida".

En el mismo artículo de la revista se indicó que, al menos por ahora, la actriz y el productor no tienen intenciones de formalizar su romance y en los últimos meses han tratado de verse en Los Ángeles para evitar que los paparazzi tomen fotos de ellos.

