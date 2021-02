Angélica Vale confesó que vivió acoso laboral en Televisa

Llegaba yo al camerino y nadie me hablaba, ni hola me decían', contó al inicio de su relato. 'Me preguntaban '¿Estás cómoda en tu trabajo?' Y yo decía 'No, me choca venir'. ¿Cómo iba yo a estar cómoda? Y entonces ellos se enojaban de que yo decía que no estaba cómoda y no estaba contenta en el trabajo, ¿pero cómo iba a estar contenta si me trataban re mal, si me hacían jetas, si no me dejaban hacer nada? No, no, fue horrible, confesó Angélica Vale en 'Angelicales'.