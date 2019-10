Angelina Jolie tiene una doble que podría ser su "hermana gemela", son como dos gotas de agua

La famosa Angelina Jolie tiene una doble en Estados Unidos, una mujer de 37 años en Wisconsin tiene tanto parecido con la actriz de Hollywood que podría ser su hermana gemela, son como dos gotas de agua.

De acuerdo con Tribuna, Melissa Baizen comenzó a ser confundida con la reconocida actriz cuando Girl, Interrupted, película que la verdadera Angelina protagonizó, llegó a la pantalla grande en 1999.

Ver esta publicación en Instagram #anotheryearolder 37 and counting ?? Ready for work - not fun working on your birthday but gotta do what ya gotta do. I´ll be celebrating tomorrow ?? Una publicación compartida de Melissa Bazan (Baizen) (@melwood1982) el 7 Ago, 2019 a las 11:45 PDT

Desde entonces, extraños le piden fotografías y recibe miradas de personas cuando se encuentra en el supermercado, en cualquier tienda para hacer alguna compra o incluso al pasar por sus hijos a la escuela.

Las reacciones varían. Algunos solo se me quedan viendo y susurran a quien está con ellos, y otros dicen 'wow, te pareces mucho a Angelina Jolie. O también he recibido algunos comentarios como: '¿Dónde está Brad? Algunas personas simplemente creen que luzco familiar y no saben por qué", reportan que expuso Melissa.

Melisa Baizen aprovechó su gran parecido con Angelina Jolie y trabaja como una doble profesional de la protagonista de "Maléfica" a través de un sitio llamado Cameo.

Nunca he actuado o modelado de manera oficial. Cuando era más joven me pidieron que modelara para la portada un álbum de una banda local. Me han pedido ser fotografiada pero realmente no he tenido la oportunidad de hacerlo. Recientemente me pidieron que me uniera a Cameo como la doble de Angelina Jolie y me he estado divirtiendo un poco con eso", contó Melissa.

En redes sociales, especialmente en Instagram, Melissa ha ganado muchos seguidores quienes le comentan en cada fotografía su admiración al gran parecido que tiene con Jolie, pero no todo es color rosa, Baizen también tienen heaters que la critican en cada oportunidad, la joven optó por ignorarlos y no permite que sus comentarios le afecten.

Melissa no tiene grandes ambiciones sobre convertirse en una famosa actriz como lo es Angelina Jolie, asegura que es feliz con la vida que tiene, trabajando en la oficina de una óptica en un suburbio de Milwaukee, Wisconsin; cuidando a sus hijos y de vez en cuando los videos en los que aprovecha su parecido con la ex de Brad Pitt.

Si acaso, tal vez algunas oportunidades locales de hacer cosplay de 'Maléfica' para eventos sería divertido. Veremos", expuso Melissa.

