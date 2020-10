Ángelo recuerda abuso sexual en Menudo: "No fui el único que sufrió"

Edgardo Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él. Estoy seguro de que no fui el único que sufrió abuso sexual y por muchos años yo cargué dentro de mi espíritu y dentro de mi alma un sentido de culpabilidad: '¿Qué fue lo que yo hice que me causó sufrir eso?´, confesó en entrevista para "Ventaneando".