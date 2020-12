Año Nuevo en Pandemia: ¿cómo se vivirá en México y otros países?

Las celebraciones de fin de año serán atípicas en México y muchos otros países, no habrá lugar para los abrazos y mucho menos para las verbenas públicas. El 2021 llegará como una bocanada de aire fresco en medio de la incertidumbre (FOTO ESPECIAL)

Fingir que no pasa nada no es opción, la pandemia del coronavirus ha transformado todo: la forma en que vivimos, la manera en que trabajamos, los momentos de diversión, las salidas, la relación con otras personas y hasta nuestra forma de pensar; esas son algunas de las cosas que hemos modificamos a lo largo de diez meses, la adaptación en México durante la crisis sanitaria, no ha sido tarea sencilla. El encierro, la imposibilidad de viajar con libertad, el uso de mascarillas, el termÓmetro infrarojo, el alcohol en gel, la sana distancia y el temor; nos han cambiado la vida. Si en algún momento tuvimos la esperanza de "salvar" la Navidad y el Año Nuevo, hoy enfrentamos otra realidad. La indisciplina en muchos de los casos, la necesidad en otros, la nula conciencia y el respeto por el prójimo nos llevó a cerrar este caótico y catártico 2020 en semáforo rojo, viviendo la "segunda ola" más fuerte del mortal virus que aqueja al mundo.

Es por eso que tanto en México, como en otros países, las celebraciones de fin de año serán distintas, atípicas y quizá hasta alejadas de toda tradición. No habrá un gran número de personas congregadas en las más importantes plazas en espera del sonido de las doce campanadas o el espectáculo de fuegos artificiales, tampoco habrá abrazos y mucho menos besos. La gente no bailará al son de la música, no beberán de la misma copa ni comerán del mismo plato.

Los humanos somos seres sociales, afectos a rituales y tradiciones, como el del Año Nuevo que tendremos que vivir bajo la "nueva normalidad".

FIN DE AÑO EN MÉXICO

Desde hace muchos años la Ciudad de México ha sido el punto de reunión para despedir la Noche Vieja y darle la bienvenida al Año Nuevo. El centro de la capital, específicamente el Zócalo, el Ángel de la Independencia y las plazas de las alcaldías, eran algunos de los puntos más importantes donde se organizaban grandes verbenas con grupos musicales, fuegos artificiales y puestos de comida.

Sin embargo, este año La Ciudad de México ha impuesto varias restricciones con el fin de evitar los contagios y la propagación del covid-19.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, exhortó a la ciudadanía a no realizar fiestas, ni reuniones este 31 de diciembre y primero de enero.

Estamos en Semáforo Rojo, viene Año Nuevo, viene el 31 y el 1° de enero, pedirles que no realicen fiestas, que las celebraciones sean esencialmente con la familia con la que vivimos, que en la medida que cumplamos con las medidas sanitarias pues más rápidamente vamos a ir disminuyendo las hospitalizaciones, y por supuesto, las lamentables defunciones que hemos vivido como ciudad, expresó la mandataria capitalina.

Sheinbaum Pardo también indicó que no se contemplan acciones específicas para este jueves y viernes por parte de su gobierno, pero que, sí se mantendrán las que se realizan desde hace algunos días, principalmente en el primer cuadro de la ciudad.

Hay un operativo especial para toda la zona del Centro Histórico, también la zona de Merced, Tepito, esta zona que es una zona de afluencia muy importante en la ciudad... Las alcaldías en general tienen sus propios operativos en distintos lugares.... Realmente ha habido una cooperación muy importante, siempre hay excepciones, pero la cooperación ciudadana y de los propios comerciantes de la ciudad ha sido muy importante, puntualizó la Jefa de Gobierno.

Durante las últimas semanas se anunció que todos los festejos públicos para celebrar la llegada del 2021 estaban cancelados, incluidos los de las explanadas en las 16 alcaldías y el de Paseo de la Reforma que ya se realizan de manera tradicional en la Ciudad de México, con la única finalidad de reducir la propagación del covid-19.

CELEBRACIÓN EN LÍNEA

Alejandro Fernández

El Potrillo ofrece un show vía streaming para incentivar que las familias mexicanas reciban el año nuevo en sus casas, con el fin de evitar contagios de covid-19. El intérprete ha sido uno de los más activos, el Día de las Madres también ofreció un concierto virtual.

Cuándo: 31 de diciembre, a las 20:00 horas

Plataforma: promociones.nestle.com.mx/uniratufamilia (es necesario concursar)

Gran Festejo de Fin de Año

Emmanuel, Mijares y Los Ángeles Azules se unen para dar la bienvenida al 2021 con un concierto que arrancará con un brindis conmemorativo a cargo de los intérpretes de "La chica de humo" y "Soldado del amor", que dará paso al baile con los éxitos de los creadores de "Como te voy a olvidar".

Cuándo: 31 de diciembre, a las 22:30 horas

Plataforma: Ticketmaster Live ($649)

Año Nuevo, vida nueva

Margarita La Diosa de la Cumbia demuestra que a ella nada la detiene, pues no solamente incursionó este año en el reguetón, sino que planea arrancar 2021 con este concierto virtual, con el cual hará que sus escuchas saquen sus mejores pasos de baile, desgasten la suela y bailen hasta que se les olvide lo triste que fue para ellos el 2020.

Cuándo: 31 de diciembre, 21:30 horas

Plataforma: Cinépolis Klic ($199)

La Sonora Santanera

La agrupación planea que sus fans bailen desde casa con una selección de sus más grandes éxitos y con una íntima gala desde Puebla, la cual también se podrá disfrutar también en un lapso de 24 horas.

Cuándo: 31 de diciembre, a las 21:00 horas

Plataforma: https://www.eticket.mx/home.aspx ($202)

SHOWS INTERNACIONALES

Hello 2021

Intérpretes como Dua Lipa, J Balvin, Demi Lovato, Karol G y Kane Brown, por mencionar algunos, se unen en un concierto virtual para dar la bienvenida al Año Nuevo 2021. Se ofrecerán cinco espectáculos que de transmitirán desde Japón, India, Corea, Reino Unido y América.

Cuándo: 31 de diciembre, a las 16:30 horas (tiempo de la CDMX)

Plataforma: YouTube (Gratuito)

PATTI SMITH

La legendaria cantante lidera el espectáculo que se transmitirá desde Piccadilly Circus de Londres. Rendirá homenaje a los profesionales de la salud que han luchado contra la pandemia y a quienes fallecieron ejerciendo su labor.

Cuándo: 31 de diciembre.

Plataforma: YouTube Circa Contemporary Circus (Gratuito)

Kiss 2020 Goodbye

La banda ofrece un concierto online grabado desde Dubai con más de 50 cámaras y vistas de 360 grados. Los paquetes van desde disfrutar desde casa o desde balcones de un lujoso hotel de esa ciudad.

Cuándo: 31 de diciembre, a las 11:00 horas (tiempo de la CDMX)

Plataforma: www.tixr.com ($800 a $20 mil)

Tomorrowland

El festival de música electrónica que este año se suspendió, despide el 2020 con un evento que incluirá escenarios virtuales y que contará con la participación de grandes del género: David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Major Lazer y Snoop Dogg, alias DJ Snoopadelic, por ejmplo.

Cuándo: 31 de diciembre, a las 20:00 horas

Plataforma: https://naoz.live/hall/stages ($489 a $1,222)

FESTEJOS A LA ORILLA DEL MAR

Acapulco era otro de los puntos tradicionales de los mexicanos para recibir el Año Nuevo; sin embargo, este 2020 las playas de México, sí abrirán durante el día 31 de diciembre y el primero, pero tendrán un horario especial, por lo que los turistas solo podrán disfrutar de 06:00 a las 19:00 horas. Esto significa que el arribo del 2021 no podrá recibirse a la orilla del mar.

AÑO NUEVO EN PUEBLOS MÁGICOS

Algunos Pueblos Mágicos abrirán sus puertas para recibir a los viajeros que quieran despedir el 2020 alejados de la cuidad, pero lo harán con mucho gel antibacterial de por medio, guardando la sana distancia, promoviendo el uso de cubrebocas y el aforo reducido.

Los viajes cortos por carretera son parte de las nuevas tendencias del turismo que se imponen ante las medidas adoptadas por la pandemia.

San Miguel de Allende, Taxco de Alarcón, Baja California Sur, Bacalar, Tulum, Tequila, Tepoztlán, Valle de Bravo y Malinalco son algunos sitios que puedes visitar este fin de año y recibir el 2021.

FIN DE AÑO EN NUEVA YORK

Los organizadores de la famosa fiesta de Fin de Año en Times Square anunciaron cómo será el evento este 2020 y lo mejor, es que podrás verlo sin tener que viajar a Nueva York pues será totalmente virtual.

Debido a la emergencia sanitaria y la crisis racial y social que existe en Estados Unidos y varias partes del mundo, la típica celebración de la cuenta regresiva para un año nuevo en Times Square en la que baja una enorme bola disco será totalmente virtual, 100% segura y se podrá ver en todo el mundo.

La transmisión estará disponible en todo el mundo a través de su sitio de internet Times Square Ball.

Si no quieres verlo desde una computadora, puedes entrar a través de otros dispositivos con celulares o tabletas: TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc, y TimesSquareBall.net.

La transmisión estará disponible también en su página oficial de Facebook y de Twitter.

Los espectáculos musicales

Como cada año, varios artistas ofrecen pequeños conciertos y aunque esta vez el aforo de personas estará limitado a ciertos invitados especiales como trabajadores de la salud o trabajadores esenciales de la ciudad de Nueva York, las presentaciones de artistas como Jennifer López, Gloria Gaynor, Billy Porter, Cyndi Lauper, Nelly, Miley Cyrus, Megan Thee Stallion, Doja Cat y Machine Gun Kelly y otros, se podrán ver en la transmisión mundial.

Cabe mencionar que el intérprete colombiano Maluma también formará parte del Dick Clark's New Year's Rockin 'Eve, por lo que fans esperan que las estrellas interpreten "Pa' Ti" y "Lonely".

Este año honraremos a aquellos que han tenido la valentía y la creatividad para ayudarnos a sobrellevar estos tiempos difíciles y llegar a un año nuevo, se lee en el comunicado.

Con esta opción podrás tener tu propia fiesta neoyorquina en la sala de tu casa.

MIAMI SE QUEDA SIN FIESTA DE FIN DE AÑO

Las autoridades de Miami suspendieron este año la tradicional y multitudinaria fiesta del 31 de diciembre en un parque de la ciudad para despedir el año, con el fin de evitar la propagación de la covid-19, que está en un momento álgido en Florida y especialmente en esta zona.

El Ente Administrador del Parque Bayfront informó en las redes sociales que este año no habrá fiesta "para asegurar la seguridad y salud de nuestros residentes y visitantes durante la pandemia de covid-19".

La fiesta de fin de año del Bayfront Park, en el centro de Miami, congregaba todos los años a unas 100 000 personas que querían ver en directo la ascensión de una gran naranja por una de las fachadas del hotel Intercontinental hasta llegar al Año Nuevo y disfrutar de los fuegos artificiales y la música mirando a la bahía Vizcaína.

Los medios estadunidenses USA Today y MSN incluyeron Bayfront Park en la lista de los 10 mejores lugares del mundo para despedir el año viejo y recibir al nuevo.

El comisionado (concejal) y responsable de Bayfront Park Joe Carollo dijo a los medios que era "imposible celebrar un evento de esa magnitud" en medio de la pandemia y reconoció que la medida va a tener "un impacto económico negativo" en una ciudad a la que no ha regresado "ni el 10 % del turismo" que solía tener.

No obstante, los aficionados a las fiestas del fin de año gratuitas y multitudinarias tienen la alternativa de trasladarse a Miami Beach, donde se celebrará una fiesta en un parque frente a la playa con todos los protocolos de seguridad por la covid-19 y la policía controlando que se cumplan, según dijo el concejal Michael Góngora a Univision.

Además, se ofrecen multitud de fiestas privadas en hoteles, restaurantes y barcos por todo Miami y para todo tipo de presupuesto. Eso sí, a la una de la madrugada del primer día de 2021 deberá haber terminado todo, pues a esa hora empieza el toque de queda vigente por la pandemia, cuyo comienzo se ha retrasado una hora por las fiestas navideñas.

Florida, con 1.292.252 casos y 21.718 decesos por covid-19 desde el 1 de marzo pasado, es el tercer estado con mayor número de contagios y el cuarto con mayor número de muertes en Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins.

CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO EXPONEN A BRASIL

Con restricciones poco acatadas, órdenes y contraórdenes para limitar las aglomeraciones durante las fiestas de fin de año, los brasileños tendrán dificultades en evitar un agravamiento brutal de la pandemia de coronavirus, advierten analistas.

El país, que ya contabiliza más de 192 mil muertos por covid-19, "puede registrar un aumento aún mayor [de casos y decesos] que el que tuvo durante el peor momento" de la enfermedad, subraya Luiz Gustavo de Almeida, doctor en Microbiología de la Universidad de São Paulo.

El pico de la pandemia fue entre mayo y julio, que no eran épocas de mucho movimiento de gente y nos cuidábamos más. Ahora tenemos varios casos y las personas se comportan como si no hubiese pandemia, agrega.

Los intentos de revertir la situación exigen esfuerzos y topan con resistencias considerables.

Río de Janeiro decidió bloquear su litoral la noche del 31 con decenas de puestos policiales; el estado de Sao Paulo ordenó cerrar los comercios no esenciales del 1 al 3 de enero; en la amazónica Manaos, los comerciantes protestaron contra medidas similares y en la playa de Búzios (estado de Rio) lograron que las autoridades diesen marcha atrás.

Los recursos judiciales se multiplican para permitir o prohibir las fiestas públicas o privadas y los rumores sobre una megafiesta organizada por Neymar en el litoral de Río generan indignación en momentos en que los balances de algunos días vuelven a superar los 1.000 decesos por primera vez desde septiembre.

Las imágenes de discotecas, bares y playas llenas, potenciadas por la efervescencia de las fiestas, son "la receta perfecta para repetir lo que vimos en Europa al final del verano", afirma De Almeida.

Necesitamos educar a la gente para que cumpla el aislamiento social con mucha información y transparencia de que el covid es un tema de la sociedad y de que la solución solo puede venir de la sociedad, dice Natalia Pasternak, presidenta del Instituto Cuestión de Ciencia.

Pero la resistencia es tenaz y está alentada por el propio presidente Jair Bolsonaro, que las contrapone a la sobrevivencia económica del país.

"Creo que los medios de comunicación a veces exageran y algunas autoridades mienten. Mira cuánto tiempo estamos en esto, no podemos continuar parando nuestra vida por una enfermedad", sostiene en esa misma sintonía Maria Rocha, que administra una pequeña tienda de ropa en un barrio de clase media de Sao Paulo.

RUSIA RECIBE EL 2021 CON MEGAPUENTE DE ONCE DÍAS

En Moscú, el centro de la capital rusa fue iluminado y la seguridad aumentada para las festividades.

Rusia recibirá el 2021 con un megapuente festivo de once días que las autoridades consideran una oportunidad para frenar la propagación de coronavirus, que según las cifras oficiales se ha cobrado en el país más de 70 mil vidas.

Y es que partir de hoy los rusos disfrutan de unas vacaciones de Año Nuevo y Navidad que se prolongarán hasta el 10 enero, prácticamente paralizan todas la actividades económicas no esenciales.

SÍDNEY TENDRÁ FUEGOS ARTIFICIALES

Sídney informó que recibirá el Año Nuevo con sus famosos fuegos artificiales, pero sin público masivo en el centro de la ciudad.

Solo las personas con permisos especiales para ir a una vivienda o negocio podrán estar en la zona centro, dijo Gladys Berejiklian, jefa del gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney.

PARÍS ONLINE

El pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre actuará en realidad virtual en una catedral de Notre-Dame digitalizada, un evento que se podrá seguir por YouTube y Facebook.

Patrocinado por la UNESCO, este concierto inmersivo, llamado "Bienvenidos al otro lado", es un "mensaje de esperanza para el 2021 en los tiempos difíciles que atravesamos, pero también una oportunidad para rendir homenaje a la debilitada Notre Dame (tras el incendio de abril de 2019) y a todos nosotros", explica el artista que se propone "contribuir a pesar de estos tiempos difícilesa hacer resonar París en la medianoche del 31 de diciembre".

También desde París, el show transmitido en vivo de David Guetta será benéfico, como los que ya se hicieron en Miami y Nueva York durante la crisis sanitaria (1.5 millones de dólares recaudados y 50 millones de visitas acumuladas).

Este tercer evento tiene como objetivo apoyar las acciones de Unicef. "Transmitido desde uno de los lugares más mágicos de París, que será anunciado esa misma noche", promete Guetta en un comunicado de prensa y anuncia un "espectáculo impresionante" para ver en Facebook, YouTube, Instagram, etc.

(Ann Ventura y Nayelli Langarica)