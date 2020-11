Anuncian final abrupto del programa de John Ackerman y Sabina Berman

Señor secretario, tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos coconductores, pero no tiene remedio. Ya ve usted que apenas ahorita me acaba de turnar la palabra. Aconséjeme usted, como secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema de machismo? Es un problema flagrante. ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John, sencillamente, no me deja participar.