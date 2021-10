Aparece hija no reconocida de Vicente Fernández, pide un encuentro con su padre:

Aparece hija no reconocida de Vicente Fe...

Reaparece hija no reconocida de Vicente Fernández ante la desmejorada salud del cantante, pide a la Dinastía Fernández que la dejen visitar al "Charro de Huentitán" (FOTO TOMADA DE IG: @analiliaarechiga @_vicentefdez)

Vicente Fernández lleva varias semanas padeciendo con su salud, desde que el cantante fue hospitalizado de emergencia el pasado mes de agosto tras sufrir una aparatosa caída en su rancho "Los Tres Potrillos" que le lastimó las cervicales, su situación es un vaivén de recuperación y nuevos padecimientos que se reflejan en momentos de angustia para su familia y sus fans.

En medio del dificil momento que pasa la Dinastía Fernández, Ana Lili Aréchiga, quien se hace llamar la hija no reconocida de del "Charro de Huentitán", reapareció para expresar su preocupación por la salud de su padre y pide a la familia la dejen ver a Don Chente.

Ana Lili Aréchiga apareció por primera vez en los medios de comunicación en 2015, para asegurar que es la hija mayor de Vicente Fernández, quien desmintió esa versión a pesar de no haberse practicado una prueba de ADN

Fue a través del canal de YouTube de Shy Gutiérrez, periodista de espectáculos asentado en Los ángeles, Estados Unidos, que se viralizó una breve entrevista a Ana Lilia, la mujer de aproximadamente 57 años aseguró que se enteró del estado de salud de su padre por los medios de comunicación, pues no tiene ningún contacto con él. Dijo que se encuentra estable y pidió oraciones y apoyo hacia él para lograr superar este complicado momento.

Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero la fama, pero sus razones están, indicó Aréchiga.

Posteriormente señaló que no ha hecho ningún esfuerzo por comunicarse con la familia Fernández, pues no quieren saber nada de ella porque la tildan de "loca". Ante esta situación, detalló que no se "sobajaría" a enviarles mensajes por el miedo a recibir una grosería como respuesta.



No quiero ser ave de mal agüero para que reconozca que tiene una hija, y que esta hija no está mintiendo, no está pidiendo nada (...) yo lo único que le deseo es que se sienta bien, que se recupere, que le eche ganas, mencionó la mujer.

ANA LILIA ARÉCHIGA RECLAMA A LA FAMILIA FERNÁNDEZ

La mujer aprovechó las cámaras de Shy Gutiérrez para mandar un mensaje a manera de reclamo a la familia Fernández por dejar que la salud de Don Vicente se deteriorara de esa manera, cuando ella trabaja cuidando a personas de la tercera edad en una mansión con un costo de USD 17 millones.

"¿Qué le pasó a los Fernández, que no atendieron a mi apá? Que pasaron más sus tiempos en andar peleando y alegando cosas que no vienen al caso", mencionó, al tiempo que resaltó su nulo interés por el dinero, las regalías o su inclusión en el testamento, pues "él es mi padre desde que no era nadie".

NO NECESITO SU DINERO, NO ME HACE FALTA SU DINERO

A pregunta expresa sobre el motivo por el cual no utiliza el apellido Fernández, dijo no necesitarlo, ya que se siente orgulloso del suyo y del padre que le dio educación y la cuidó mientras Vicente no la reconocía.

Finalmente le envió palabras de aliento para su pronta recuperación y pidió conocerlo aunque sea por medio de plataformas digitales, pues no existe la confianza suficiente para hacer "lo imposible" por ir a visitarlo al hospital donde está ingresado, a pesar de ser la supuesta hermana mayor.

El rechazo ya sé que ya lo tengo, ese ya me lo enteré desde las dos veces que platiqué con Alejandro y con Vicente cuando miré a mi padre enfrente. Ya me di cuenta (...) Yo soy su hermana mayor y su mamá bien lo sabe. Yo no les voy a pedir absolutamente nada, ni tampoco me quiero hacer famosa, puntualizó

¿QUIÉN ES ANA LILI ARÉCHIGA?

Ana Lilia Aréchiga apareció por primera vez en los programas de televisión en 2015, para asegurar ser la hija mayor de Vicente Fernández. De acuerdo con su testimonio, nació de un amorío que su madre, quien tenía 21 años, y el "Charro de Huentitán" tuvieron en Guadalajara antes de que se casara con Cuquita, su actual esposa.

"Don Chente" salió a desmentir la supuesta relación sanguínea con la mujer, aunque jamás se practicó una prueba de ADN para dejarlo claro.

(Aline Núñez)