Aparece hija no reconocida de Vicente Fernández: "Soy la primera, tengo pruebas"

Todavía no han pasado ni una semana de que el cantante Vicente Fernández muriera y una mujer asegura ser la hija mayor no reconocida de el "Charro de Huentitán", y afirma que comprobará que está diciendo la verdad.

Cabe señalar que este tipo de situaciones no son nada nuevas y de hecho ha pasado con otras leyendas como, Juan Gabriel, José José y Joan Sebastián.

Pero en esta ocasión, esta señora confiesa que no es una muerta de hambre, pues quiere que sepan que de verdad es hija de Vicente Fernández.

Hija no reconocida de Vicente Fernández reaparece

Ana Lilia Arechiga es el nombre de la supuesta hija no reconocida del "Charro de Huentitán" y fue en "Chisme No Like" donde se presentó a contar su historia.

La mujer platicó a Javier Ceriani que su madre conoció a Chente cuando él tenía 21 años y que todavía no era ni una pizca de famoso.

Asimismo, relató que llegó a enfrentarlo en una ocasión en donde ambos se vieron y ella le gritó que era su hija, la mujer cuenta que Angélica María estuvo de testigo.

También contó que hubo muchos momentos en los que ella quiso hablar con su padre pero la familia Fernández nunca le permitió que se acercara a platicar aunque Chente ya sabía todo de ella, según Ana Lilia.

"Hay pruebas donde ellos (la familia de Vicente Fernández) no le permitieron que mi padre me reconociera... y por orgullo y por bendición soy la única y la primera hija. Creo y pienso me tiene que tocar algo, no venía por eso, aclaro, yo quería ver a mi padre, pero por estos buitres no llegué", explicó.

De igual forma le preguntaron que por qué nunca se ha hecho un ADN y la señora aseguró que no le han permitido acceder a alguna muestra del charro.

(Azucena Uribe)