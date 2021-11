Aracely Arámbula confiesa por qué no aparece en "Luis Miguel La Serie", el pasado 19 de noviembre la actriz habló para las cámaras de "Ventaneando" sobre la serie del padre de sus hijos, en la que ella no aparece por estos motivos.

Arámbula es una de las personas más importantes en la vida del cantante; ellos no solo comparten dos hijos, sino que la también cantante fue uno de sus grandes amores. Varios fanáticos de la serie se preguntaron por qué no se hizo mención de ella en el drama que narra la vida de "El Sol".

En su último encuentro con la prensa, Aracely Arámbula comentó que está de acuerdo con Michelle Salas, quien se quejó de haber sido muy sexualizada en la bioserie y expresó sus propias razones para no ser parte de la historia.

En primer lugar, la actriz mencionó que prefiere no participar en un proyecto que toca temas tan personales, pero que al mismo tiempo se realiza con fines de lucro. Después expresó que la historia de amor entre ella y el cantante fue hermosa tal como ocurrió y que no le gustaría ver que la cambiaran.

Aracely Arámbula contará la parte de historia

Así mismo, mencionó que sus hijos son un factor importante en su decisión, ya que considera que lo mejor para ellos es que la historia de sus padres se mantenga privada. Michelle le dijo amablemente a la producción que no quería aparecer el la serie; pero dejó la decisión a sus abogados y aconsejó a otras ex parejas del cantante que hicieran lo mismo.

Por otra parte, Aracely reveló que planea contar su versión de la historia, pero por medio de un libro. Aclaró que no tiene nada malo que decir de él, pero que por "equis razón" las cosas no funcionaron entre ellos. Ahora se encuentra feliz en su actual relación. La pareja de la actriz no pertenece al medio del espectáculo y ella no ha querido dar detalles sobre su noviazgo.

(Imelda Téllez)