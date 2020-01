Aracely Arámbula manda triste mensaje a Luis Miguel y le pide que vea a sus hijos

Lo confirma su ex esposa, Aracely Arámbula, quien afirma no necesitar el dinero de "El Sol" (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La actriz Aracely Arámbula recientemente expreso su descontento por su ex esposo Luis Miguel pues confirmó que este no paga pensión para darle manutención a su descendencia.

De acuerdo a Diario Extra, Aracely Arámbula destapó un tema del que nunca había querido hablar y es de la relación de Luis Miguel con sus hijos y la pensión millonaria que debía darles.

Aracely Arámbula estuvo presente en el Festival de Cine Cana Dorada en República Dominicana donde en una breve conversación volvió a lamentar la ausencia que el padre de Miguel y Daniel tiene en sus vidas, pese a su deseo de que cuenten más con su figura, algo que no tiene relación con ella de forma directa.

"La Chule", como se le conoce a la renombrada actriz, afirma que por fortuna su padre es esa figura paterna que sus hijos necesitan, y sostiene que trabaja todos los días, por ende, por recursos económicos sus hijos no sufren, pues tienen todo gracias a ella.

También en una entrevista con el programa "Al rojo vivo", Aracely Arámbula no quiso entrar en detalles sobre la supuesta manutención que se le habría pedido a "Luismi", pero si precisó que a sus hijos no les ha hecho falta nada económicamente hablando.

Arámbula consideró que más allá de los bienes materiales, lo más importante es aprovechar el tiempo, el cual, por cierto, no regresa, y se dirigió a Luis Miguel para mandarle un consejo: que no deje pasar más el tiempo que podría aprovechar junto a sus dos hijos, Miguel y Daniel.

"Lo principal es lo que uno como padre quiere dar; yo preferiría compartir tiempo, el tiempo no regresa; yo le diría (a Luis Miguel) que tomara ese bálsamo de amor, y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos", dijo.

De esta manera el rumor de una supuesta pensión de 600 mil pesos que "El Sol" pagaría, y gracias a la cual empezaría a convivir con los pequeños, vuelve a ser nuevamente echado por tierra.

(Azucena Uribe)