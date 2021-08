Aranza revela que fue víctima de Sergio Andrade, abusó de ella a los 17 años

Yo era virgen. Era una niña que nunca había tenido un novio... yo tenía 17, casi 18 años, y yo no sentí, hasta después que tomé terapia, que había sido abusada. (Al principio) Yo no sentí que me habían manipulado ni nada, yo me ilusioné con la idea de él, porque a él casi no lo veía, aclaró.