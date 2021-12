Arath de la Torre fracasa en Televisa, cancelarán su programa por bajo rating

Arath de la Torre fracasa en Televisa, c...

La guerra por el rating en la televisión mexicana es cosa seria y no hay perdón para los programas que no cumplen con las expectativas, es el caso de "Dr. Cándido Pérez", la serie cómica protagonizada por Arath de la Torre, Televisa decidió cancelarla por su brutal fracaso, no cumplió con las expectativas en rating.

Desde su lanzamiento, el 18 de julio, la serie no fue bien recibida por su alto contenido sexista y misógino. Además de que las actuaciones del elenco encabezado por Arath de la Torre, como Cándido Pérez; Irán Castillo, como su esposa Silvina y Raquel Garza, como doña Cata, la suegra de la familia, no fueron del agrado del público.

De acuerdo con la cuenta de Twitter "La Comadrita", la serie cómica de Televisa del horario nocturno no tendrá una siguiente temporada.

Cabe recordar que, aunado a ello, su estreno estuvo empañado por las acusaciones contra Arath de la Torre, debido a un polémico anuncio para la empresa Moneyman, en donde comparó el cero por ciento de interés, hablando de préstamos, con la expresión cultural e histórica que representan los voladores de Papantla.

¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo con MoneyMan? Que ambos te generan cero interés, expresó Arath de la Torre.

Pero el polémico actor no quedará fuera de la pantalla chica mexicana, el público podrá seguir viéndolo como conductor en el programa matutino "Hoy".

(Aline Núñez)