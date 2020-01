Ari Borovoy bajo amenaza de demanda por no pagar el sueldo de más de 120 trabajadores

Ari Borovoy podría enfrentar un problema legar por no pagar el sueldo de más de 120 de sus trabajadores (FOTO TOMADA DE WEB)

Ari Borovoy no logra salir del ojo del huracán de la polémica, tras la salida de OV7 del 90´s Pop Tour, ahora el cantante se encuentra bajo amenaza de demanda por no pagar el sueldo de más de 120 de sus trabajadores.

De acuerdo con Tv Notas, Ari Borovoy le estaría debiendo mucho dinero no solo al talento sino a los trabajadores de su casa productora. El ex integrante de OV7 no ha liquidado el pago a poco más de 120 trabajadores, razón por la que podría enfrentar una demanda.

Les debe mucho dinero, varias fechas y conciertos que hasta hoy no ha liquidado, declaró la fuente sobre el integrante de OV7.

Una persona cercana al problema, reveló a la revista de espectáculos que los trabajadores de Ari Borovoy ya estaban hartos de no recibir el pago de sus servicio por ser "carnales" del cantante.



Ellos pusieron el grito en el cielo y decidieron hacer este problema público, porque ya estaban hasta la mad$# de engaños, de que no les pagaran y que los sacrificara sólo por ser sus carnales

Pero el problema no termina ahí, pues presuntamente la deuda monetaria no solo es con el talento; Bobo Producciones también le debe al equipo de producción, staff y otros elementos de su empresa.



Por otra parte, se sabe por las declaraciones al medio, que las bandas como JNS, Mercurio, Magneto, Kabah y Caló no pueden dar a conocer nada sobre este tema ya que "están amenazados".

Si hacen escándalo se les acaban su gira, sus presentaciones y la promesa de seguir haciendo conciertos y giras con ellos; así que, aunque claro que están pidiendo su dinero, lo hacen en voz bajita, confesó la fuente.

(Aline Núñez)