Ari Borovoy y su hermano Jack, se ampara ante una presunta orden de aprehensión en su contra

El productor y cantante Ari Borovoy presentó una demanda de amparo con la que busca la protección de la justicia ante cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido librada en su contra y en la de su hermano Jack.

De acuerdo con Quién, según las versiones de vecinos, el cantante y su hermano se llevaron tremendo susto, cuando el 4 de diciembre un grupo de policías llegaron a sus oficinas al parecer con la intención de ejecutar la orden de captura que había en su contra.

Sin embargo, Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, suspendió provisionalmente cualquier posible mandato de captura contra Borovoy y su hermano.

Le impuso el pago de una garantía de 88 mil pesos pero lograron impugnar el monto, con lo que el Primer Tribunal Colegiado Penal les redujo el pago a 30 mil pesos cada uno.

De acuerdo con Reforma, los hermanos Borovoy manifestaron en su demanda que el 4 de diciembre sus vecinos les informaron que "al medio día se constituyó un grupo de elementos policíacos preguntando por los impetrantes pretendiendo ejecutar un mandato de captura en su contra".

Dos días más tarde presentaron el amparo, requiriendo en principio que las autoridades federales y las del fuero común informen si existe o no una orden de aprehensión.

Este jueves 19 de diciembre tanto Ari Borovoy como su hermano Jack, sabrán si son requeridos por la justicia

El miércoles el juzgador tenía previsto llevar a cabo la audiencia en la que se determinaría si se otorga o no la suspensión definitiva. De acuerdo con Reforma, "si dicha audiencia no fue aplazada de última hora, es probable que este jueves los hermanos Borovoy se enteren finalmente si son o no buscados por la justicia".

¿QUÉ DELITO ENFRENTAN?

El compositor José Ramón García reclamó a los hermanos Borovoy y a Bobo Producciones, el pago de las regalías de las canciones de 0V7 durante los shows del 90´s Pop Tour.

Quien paga las regalías es quien hace el negocio o sea quien vende los boletos, llámese la Arena o el promotor de Juchitán, Aguascalientes o de dónde sea, lo paga a una sociedad recaudadora para que esa sociedad le pague a cada uno de los productores y de los autores, entonces nosotros no tenemos nada qué ver, explicó Ari en una conferencia de prensa realizada en abril de este año donde se presentó el disco 90´s Pop Tour Vol. 3.

Además, una revista de circulación nacional aseguró que el cantante, su hermano y su empresa están acusados de deber dinero a la Arena Ciudad de México y a los integrantes del 90´s Pop Tour.

Al respecto, Ari dijo: "Nada más es cosa de ponerse a pensar: Si a la Arena yo le debo tres rentas o no me dejan entrar o se cobran a lo chino con todos los boletos que reciben a través de su sitio y luego me pagan a mí porque ellos son los que nos contratan a nosotros".

nl