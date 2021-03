Ariana Grande sorprende a sus fans, será coach en "The Voice"

Ariana Grande se suma a "The Voice" como couch, junto a estos famosos (FOTO TOMADA DE IG: @arianagrande)

Ariana Grande puso las redes sociales de cabeza esta mañana al revelar al mundo que será la nueva couch del programa americano de la NBC "The Voice", la superestrella pop tendrá su propia silla roja junto al panel de exitosos famosos que compiten por encontrar talento musical.

"Sorpresa!!! Estoy más que emocionada, honrada y contenta de unirme a @kellyclarkson, @johnlegend y @blakeshelton en la siguiente temporada 21 de @nbcthevoice. @nickjonas, te extrañaremos".

Los fieles seguidores de la intérprete de "Thank u Next" aplaudieron este nuevo proyecto de la cantante, través de Instagram y Twitter expresaron su deseo por acudir a la filmación del programa con tal de ver de cerca a Ariana Grande y deleitarse con los looks que lucirá en cada emisión.

La también actriz se suma a al equipo que anteriormente estaba conformado por John Legend, Kelly Clarkson y Blake Shelton en la línea de couchs, ocupando el lugar que abandona el cantante Nick Jonas.

¡¡Muy emocionado de darle la bienvenida a Ariana a nuestra familia Voice!!, fue el mensaje de John Legend a la ex estrella de Nickelodeon.

Por su parte Kelly Clarkson publicó que llegaría al escenario del programa la poderosa energía femenina de Ariana, Blake Sheltom, también le dio la bienvenida, mientras que Nick Jonas le aseguró el éxito: "Felicitaciones @ArianaGrande! ¡Vas a darlo todo la próxima temporada! Bienvenida a la familia".

ARIANA GRANDE REGRESA A LA TELEVISIÓN

La exitosa estrella pop saltó a la fama como actriz con el personaje de Cat Valentine en las series de Nickelodeon "Victorious" y "Sam y Cat", después se enfocó en su carrera musical, con su melódica voz y su ritmo moderno se ha logrado romper fronteras, su más reciente colaboración fue con la ganadora del Oscar Lady Gaga, su canción "Rain on me" las hizo acreedoras de un Grammy, el máximo reconocimiento en la industria musical.

El próximo 2 de abril saldrá una nueva colaboración pero ahora con Demi Lovato, la cual se incluye en el disco que la ex estrella de Disney publica el mismo día.

(Aline Núñez)