Armie Hammer habló de las perturbadoras acusaciones de canibalismo

"Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Antes no lo había admitido. Corté el corazón de un animal vivo y me lo comí mientras estaba todavía caliente", es parte de lo que revela el actor Armie Hammer en la conversación que salió a la luz (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Armie Hammer el actor de "Call Me By Your Name", habló de las perturbadoras acusaciones en su contra por canibalismo, recordemos que el actor se volvió tendencia en los últimos días debido a un escándalo que comenzó en redes sociales con la revelación de mensajes privados con distintas mujeres en los que, además de revelar sus infidelidades, expuso fantasías sexuales relacionadas con el canibalismo y el sadomasoquismo.

A consecuencia de esto, Hammer rompió el silencio y a través de un comunicado enviado al portal E! News, el actor expresó que no se pronunciará acerca de las acusaciones. No obstante, por la gravedad de las mismas, decidió quedarse con sus hijos y no hacer el filme "Shotgun Wedding", en el que participará Jennifer Lopez.

No estoy respondiendo a estas afirmaciones de mierda, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo, en conciencia ahora, dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en esto y les estoy agradecido por eso, declaró el actor de 34 años.

Aunado a esto, un vocero del filme hizo eco de las palabras de Armie Hammer y expresó que la compañía lo apoyará.

Dada la fecha de inicio inminente de Shotgun Wedding, Armie ha solicitado alejarse de la película y lo apoyamos en su decisión, compartieron al portal de entretenimiento.

Por su parte, Jennifer Lopez no se ha pronunciado al respecto. "Shotgun Wedding", fue descrita como una comedia romántica y de acción que dirigirá Jason Moore. El filme contará la historia de Darcy y Tom, una pareja que afronta su inminente boda con muchas dudas y con sus respectivas familias ayudando muy poco a relajar la situación. Para complicar aún más las cosas, la boda deja de ser una fiesta cuando todos los invitados sufren un intento de secuestro.

CHATS PERTURBADORES

Fue a través de Twitter que una usuaria que se supone mantuvo una relación con Hammer, compartió el preocupante material, que aún no está verificado. Este contenía capturas de las charlas de índole sexual en las que el actor, de 34 años, habla varias veces de violaciones, masoquismo y violencia: "Soy 100% caníbal. Quiero comerte".

Los mensajes abarcan desde 2016 hasta el año pasado, cuando el intérprete seguía aún casado. Entre las confesiones perturbadoras e inquietantes, Hammer supuestamente dice que nunca antes había "admitido algo así" e insiste en querer "beber la sangre" de la mujer con la que habla, y fantasea con estrangularla.

"Estoy pensando en tener tu corazón en mis manos y controlar cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Antes no lo había admitido. Corté el corazón de un animal vivo y me lo comí mientras estaba todavía caliente", le dice el actor en unos mensajes difundidos a la persona que lo expuso en las redes sociales.

LOS SEÑALAMIENTOS DE LA ESCRITORA JESSICA CIENCIN HENRIQUEZ

Para probar que dice la verdad y la autenticidad del material, la mujer también compartió fotografías privadas que supuestamente le envió Armie Hammer, como una que incluye una imagen que parece ser enviada desde la cuenta de Instagram del actor donde aparece agarrándose el cuello.

La escritora Jessica Ciencin Henriquez, quien fue vista con el protagonista de "Call Me By Your Name" a principios de septiembre de 2020 justo después de la noticia de la separación de su esposa después de 10 años de matrimonio, hizo una fuerte declaración en su cuenta de Twitter.

"Si todavía te preguntas si esos DM de Armie Hammer son reales o no (y lo son), tal vez deberías comenzar a preguntarte por qué vivimos en una cultura dispuesta a dar a los abusadores el beneficio de la duda en lugar de víctimas de violencia sexual", antes de adjuntar en su tuit la captura de pantalla de los mensajes que supuestamente envió el actor a diferentes mujeres.

LAS DECLARACIONES DE SU EX ESPOSA

Se dio a conocer que Elizabeth Chambers, quien fue esposa de la estrella de Hollywood, está "horrorizada y asqueada" tras conocer la serie de inquietantes conversaciones que tuvo su ex marido a través de su cuenta de Instagram.

En declaraciones al tabloide británico Daily Mail a través de una fuente cercana a ella, Chambers aseguró sobre él que "parece ser un monstruo", pero, al parecer, no la noticia no la tomó por sorpresa. El mismo informante añadió al medio que "muchas de estas mujeres ya habían contactado a Elizabeth, y aunque ella no quería admitirlo antes, ahora sabe que están contando la verdad".

Armie tenía un lado completamente diferente que ella no conocía. Si siempre estuvo allí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe, aseguró la persona cercana a la ex esposa del actor.

Este asunto conmocionó a Hollywood. De acuerdo con los relatos, una de las mujeres que se puso en contacto con Chambers sobre su experiencia con Hammer quedó tan traumatizada que ingresó en un "intenso programa de rehabilitación y terapia debido a su abuso emocional y físico", reportó el Daily Mail.

Armie Hammer anunció el pasado julio que había decidido separarse de su mujer después de una década de matrimonio. Son padres de dos hijos: Harper, de 5 años, y Ford, de 3.

No es la primera vez que Hammer se ve envuelto en una polémica de este tipo. En 2017 trascendió que el actor tenía tendencia a darle "like" a comentarios en Twitter sobre bondage -práctica erótica basada en la inmovilización del cuerpo de una persona- y masoquismo.

(Imelda Téllez)