Arrepentida, Adela Micha se disculpa con Silvia Pina: "Deseo que se recupere"

Adela Micha reaparece en redes sociales luego de que se hiciera viral un video donde aseguró que Silvia Pinal está a punto de morir a causa de su contagio de covid-19. La reconocida periodista pidió una disculpa pública a la primera actriz y su familia y explicó que todo fue un malentendido.

Esta mañana se dio a conocer que doña Silvia Pinal dio positivo a covid-19 y fue hospitalizada de emergencia tras presentar problemas de la presión arterial. Mientras la alarmante noticia le daba la vuelta a los medios de comunicación, un clip del programa matutino "Te lo dice Adela" se hizo viral, la conductora le pedía a su equipo de producción buscar sus viejas entrevistas con doña Silvia porque "ya no tarda en morirse", su comentarios desató escándalo en las redes sociales y provocó indignación en la familia Pinal.

Muy desafortunado tu comentario, igual lo haces porque no tienes madre y no sabes lo que se siente, comentó Sylvia Pasquel en su cuenta de Twitter.

Adela Micha no tardó en pedir disculpas en su programa de televisión y explicó que su intención no era ofender a la familia Pinal.



Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será! pic.twitter.com/ifyQL1ED1q — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

Sí comenté: 'No se vaya a morir' porque es mayor, le da covid, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses. Y dije: ´Voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar la llamada'. Entonces ahí está aclarado, no me contradije, no fue falta de tacto, aclaró Adela Micha.

"En televisión tienes que ilustrar las cosas, por eso pedí que buscarán la entrevista y así fue. (...) Eso hace un reportero y eso no quita que yo quiera profundamente a la familia Guzmán", agregó la periodista.



Además, Micha escribió en Twitter el siguiente mensaje: "Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será!".

Más tarde agregó "Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón..."

SILVIA PINAL, HOSPITALIZADA POR COVID-19

En entrevista para el programa Hoy, Silvia Pasquel explicó que se dieron cuenta que su madre tenía coronavirus luego de que acudió al hospital porque se le había subido y bajado la presión, además de que presentaba una arritmia cardíaca. Detalló que, en un primer momento, por el problema de presión y cardíaco, Silvia Pinal estaba en terapia intensiva, pero después la pasaron a un cuarto normal. Tras varios estudios descubrieron que tenía covid-19.

El día de ayer nos reportó la enfermera que tenía la presión muy alta y de ahí le dieron un medicamento que tuvo un efecto contrario que le bajó la presión. En la plática que tuvo con un cardiólogo que tuvo en ese momento dijo que se tenía que hacer un electrocardiograma para ver la posibilidad de ponerle un catéter y así poder estabilizar su ritmo cardíaco. Después decidimos llevarla al hospital, indicó Silvia.

(Aline Núñez)