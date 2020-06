¿Arrepentimiento o arrogancia? Conoce las confesiones de Karla Panini

¿Arrepentimiento o arrogancia? Conoce las polémicas confesiones que hizo la "ex lavandera" Karla Panini y Américo Garza en el programa "De Primera Mano", en el primer segmento de entrevista que hizo el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien tuvo que hacer un viaje relámpago a la ciudad de Monterrey, Nuevo Léon, para conseguir la exclusiva.

Durante la entrevista Panini dejó en claro que no le importaba si la gente le cree o si piensan que es buena o mala, pues aseguró que ella habló con Karla Luna en su momento, por lo que no le debe explicaciones a nadie: "Yo no hago esta entrevista para que alguien me crea, eso te lo quiero decir. Ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si cree que soy buena o mala eso ya pasó a ser algo intrascendente y a segundo término en mi vida".

La "ex lavandera" también indicó que no buscaba hablar en público sobre este tema porque en su momento lo discutió con Luna.

Yo hablé en su momento con quien tenía que hablar, es un tema que ya superé y es un tema que yo lo traté con la persona que tenía que tratar. Es un tema que no deseo ni revivir ni aclarar. No tengo que dar explicaciones de mi vida privada a nadie y ella ya no está, mencionó Karla Panini, quien también aseguró que es un caso cerrado en su vida.

¿POR QUÉ DESAPARECIERON ´LAS LAVANDERAS´?

Karla Panini explicó que uno de los factores que propició su separación es porque hizo una cambio de vida: "Hice cambios en mi forma de ser, en mi fe y ya me sentía incomoda en ese escenario, me costaba trabajo", reveló Panini.

Pero eso no fue todo, ya que también señaló que tuvieron problemas económicos.

Se me requirió en 2012 por parte de la autoridad por un pago de impuestos que era de las dos, tanto mío como de la señora Karla Luna ¿Por qué era de las dos? Porque los depósitos de ´Lavanderas´ entraban a mi cuenta, ella no estaba dada de alta en ese momento, y yo a su vez le transfería ese dinero a ella. Cuando me requieren por la cantidad de impuestos que había que pagar, ella no me respondió sobre ese dinero, explicó.

Por su parte, Américo Garza reveló que es verdad que la familia de la fallecida Karla Luna sólo ha visto 2 veces en el Centro Estatal de Monterrey a las niñas que procreó con ella, debido a que él no las quiere exponer a que reciban información no conveniente para ellas. Garza reiteró que sí ha cumplido la promesa que le hizo a Luna, de mantener a sus hijas unidas siempre.

Me hizo prometerle que si a ella le pasaba algo, sus hijas no se separarían. Siempre he estado con mis hijas. Lo dejé en claro , le dije ´Mis hijas van a estar conmigo, y sus hijos en su casa´.





(Imelda Téllez)