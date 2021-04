Arturo Macías abusó de otras menores de edad, asegura Laura Pons

Se metió a un jacuzzi, me metí con él porque me insistió, estando ahí se empezó a masturbar, yo no sabía nada de sexualidad a esa edad. Para mí si era quedarme en shock, era una pesadilla. Nos salimos del jacuzzi y había una cama. Se fue a la cama, me empezó a abrazar y a tocar. Sacó un condón y me dijo ´Quítate todo´. Yo no me quité nada, pero se puso el condón, prendió la televisión y me puso pornografía. Me hizo sexo oral, pero no me penetró. Sentía vergüenza, terror, argumentó Laura Pons.