Ascenso y caída de MTV, una revolución desplazada por el Internet

Las generaciones y los tiempos cambiaron; MTV no pudo reponerse ni adaptarse a la era digital, la gente cada vez ve menos la televisión en vivo, y los jóvenes lideran esa tendencia. "La música llegó para cambiar al mundo, y MTV llegó para cambiar la música", un eslogan que hoy suena absurdo ante las crecientes tecnologías y plataformas como YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Music, Dreezer, Mog y tantas otras que nos permiten la movilidad de disfrutar música, videos, entrevistas, charlas y toda una gama sobre nuestros artistas favoritos.

MTV pasó a la historia como un ícono de la cultura pop, sus años de gloria nacieron un 31 de agosto de 1981, no existía el Internet, básicamente la televisión era el único medio de entretenimiento de las personas y lo que ahora sería como nuestro Netflix, en ese momento era la televisión por cable o de paga. Lo que volvió tan popular y exitoso a MTV en aquella época, fue la novedosa idea de transmitir música las 24 horas del día, todos los días del año; en aquel momento no había ningún otro canal que hiciera esto y era una alternativa óptima para las personas que tenían que llamar a las estaciones de radio para pedir que pusieran la canción que querían escuchar, pues tan sólo debían sintonizar el canal y básicamente deleitarse con cualquier canción, teniendo como un plus el video musical.

LOS INICIOS DE MTV

La llegada de MTV cambió de forma radical la industria musical a nivel mundial, antes, las estaciones de radio dictaba casi por completo qué música era popular; sin embargo, poco después de MTV, las tiendas de discos comenzaron a vender grandes cantidades de música que no estaban en la radio, artistas de otras latitudes y géneros musicales comenzaron a tener auge, un fenómeno similar al que ocurre en la actualidad con las plataformas digitales, ahora los discos han dejado de venderse y el éxito de los artistas se mide a través de descargas, vistas, compartidos y número de seguidores.

El primer vIdeo en la historia que transmitió MTV fue Video Killed The Radio Star, de la banda The Buggles, el segundo video mostrado fue el de Pat Benatar, You better run. El canal no estuvo exento de la polémica, pues básicamente se le "sometió" a no transmitir videos de artistas afrodescendientes, así que un principio sólo pasaban música hecha por blancos. MTV se excusó diciendo que no lo hacían por asuntos raciales, sino porque era lo que las personas sometían a votación. Estos videos eran presentados por VJs o Videojockeys, personas que tenían la misma función de un DJ pero con videos. Creaban listas de reproducción y éstas eran transmitidas en tiempo real.

Los dirigentes de MTV supieron siempre cómo vender la marca, pues la consigna "I want my MTV" significaría la apertura de esta emisora en el mercado. Esta frase se hizo tan famosa que se encontraba en distintas camisetas de personas entre la edad de 12 y 34 años, además de que también aparece en la letra de la canción "Money for Nothing" de la banda Dire Straits. Su viñeta estaba representada además por un astronauta con la bandera de MTV en la Luna, una manera metafórica para mostrar que el canal estaba causando el mismo impacto en el mundo que la llegada del primer hombre a la Luna.

A pesar de que todo comenzó en Nueva Jersey y luego en Nueva York (su sede principal se encuentra en Time Square, y pertenece al grupo de comunicaciones VIacom, quienes además de MTV tienen bajo su manga a CBS y UPN), MTV empezó a expandirse muy rápido, pues ya a mediados de los 80 estaba disponible en básicamente todo Estados Unidos, además de que en 1987 ya se había creado la sucursal de Europa y en 1990, una en Latinoamérica con la llegada de MTV Brasil -tres años más tarde se haría uno propio para el español latino, llamado MTV Latinoamérica-. También se creó MTV Japón en 1992, MTV China en 1995, MTV España en el 2000 y luego en el 2005, MTV África. Básicamente había MTV en cualquier lugar del mundo y con una programación especializada por región.

VMAS Y CREANDO A LOS MEJORES ARTISTAS DEL MOMENTO

Años más tarde, la figura metafórica del astronauta que mencionamos antes, se convertiría en una estatuilla sumamente deseada a partir de 1984, cuando se estrenaron los VMAs (Video Music Awards), los cuales premiaban a los mejores videos musicales del año. Esta premiación era muy prestigiosa para los artistas, quienes aspiraban poder llevarse a casa una estatuilla con forma de astronauta bañado en plata.

LA COMPETENCIA

Este año Spotify anunció algo similar, la edición inaugural de los Spotify Awards donde se reconoció a los artistas y proyectos sonoros que lograron posicionarse entre los más escuchados durante el 2019. El factor tomado en cuenta por la plataforma para determinar la lista de nominados fue la cantidad de plays, saves y shares que las pistas tuvieron durante el último año y estuvo basado 100% en data generada por los usuarios, lo cual se traduce en una entrega de premios curada directamente por los fans de la música.

La plataforma lanzada en 2013 es una de las más populares para escuchar contenidos musicales en la actualidad y gran parte de su atractivo entre el público melómano es su capacidad para generar listas de reproducción predictivas orientadas a los gustos de cada escucha y a sus hábitos particulares, lo cual propicia que el usuario tenga una experiencia totalmente personalizada.

IMPULSO DE CARRERAS Y NUEVOS TALENTOS

Durante sus primeros años pudimos ver lo mejor de lo mejor en MTV, todos querían aparecer ahí, disqueras y productores quería que la música más relevante del momento estuviese ahí. Es difícil numerar cuántos artistas consiguieron impulsar su carrera gracias a que aparecieron en MTV: Madonna, Michael Jackson, Bon Jovi, Guns n´ Roses, Britney Spears, Backstreet Boys, Nirvana, Jay Z, etc.

Era una época muy distinta a la de ahora, sin Internet, ni Youtube, sin plataformas, sin redes sociales, eso hizo de MTV el canal más famoso de la industria musical, era quien te aseguraba un ticket a la fama. Incluso varios directores de cine dieron sus primeros pasos en la creación de videos musicales, como lo son David Fincher, Michel Gondry y Spike Jonze. Estos artistas lograron conseguir nominaciones y premios a los Grammys, fechas de conciertos, un incremento notorio en las ventas gracias a que se daban a conocer en MTV.

Así se mantuvo MTV durante sus primeras dos décadas hasta llegar a mediados de los 90 y principio de los 2000, cuando poco a poco pasó de ser un canal completamente musical, a dar lugar en su espacio a otro tipo de programación, como dibujos animados como "Daria" y "Beavis and Butt-head", reality shows como "The Real World", segmentos de entrevistas para artistas, programas de comedia como "Punk´d" y "Jackass", etc. Tenían previsto convertirse en un canal de entretenimiento y parecía que se preparaban para nuevas épocas.

Sin embargo, no fue así, con el paso de los años MTV fue cambiando tanto que la música se convirtió sólo en una sección más del canal, y no en su razón de ser, por lo que en el año 2011 se cambió el logo de Music Television, dejando más que claro a los usuarios que no se trataba únicamente de un canal de música. Con los años continuó, conformando un conglomerado de medios, dentro de los cuales se encuentra también VH1, Nickelodeon y los canales de música puros como MTV Jams, MTV Hits, VH1 Classic y VH1 Soul, donde aún podemos ver videos musicales y sentir esa nostalgia que nos transporta al comienzo de todo, incluso en 2016 anunció que volvería a incorporar al logo Music Television, con el ánimo de volver a sus raíces y hasta relanzar el clásico programa Unplugged. Todos estos esfuerzos parecieran en vano.

MTV sigue pasando videos a la mañana, pero muchísimos más espectadores ven los clips en sitios como YouTube y Vimeo. "¿MTV hizo un increíble trabajo para adaptarse a la nueva ola digital? No lo creo", dice Les Garland, que co-fundó el canal y fue su vicepresidente durante años. "Si tuviera que confesar mis hábitos, yo voy a YouTube como todo el mundo".

A pesar del inesperado y desafortunado desenlace, no podemos negar que MTV fue la cuna de la cultura pop, de la contra cultura, del entretenimiento musical. Vio nacer a miles de estrellas que no serían hoy lo mismo sin este canal, y sinceramente nosotros tampoco seríamos los mismos sin haber visto todo lo que vimos a través de MTV.





(Nayelli Langarica)