Aseguran que Bárbara Mori le fue infiel a Sergio Mayer con su amigo

Bárbara Mori esta en el ojo del huracán luego de que revelará la mala experiencia que tuvo junto a Sergio Mayer, acusándolo de que ser uno de los principales responsables de su daño emocional y para apoyar al diputado, Jorge Reynoso salió a defender a su amigo y aseguro que la actriz le fue infiel al padre de su hijo.

De acuerdo a Wapa, Jorge Reynoso se atrevió a indicar que Bárbara Morí tuvo una relación con Christian Meier siendo aún pareja de Sergio Mayer.

Recordemos que Sergio Mayer solamente se defendió de las declaraciones de Bárbara Mori diciendo que él nunca hablaría mal de la madre de su hijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUITAN EXCLUSIVIDAD A SILVIA PINAL EN PLENA PANDEMIA Y ASÍ REACCIONA

Pero el empresario Jorge Reynoso durante una entrevista con "Ventaneando" contó que Bárbara Mori siempre fue tratada como una verdadera "princesa", pues Sergio Mayer siempre se preocupó por su integridad y comodidad mientras ella grababa una de sus primeras telenovelas en Peru.

"Yo vi en una persona como Sergio a un tipo preocupado, un tipo muy atento, con detalles muy grandes que... dista mucho de lo que ella dice", dijo.

Asimismo, Jorge Reinoso aseguró que unos miembros de su equipo de seguridad vieron a la actriz haciendo cosas fuera de lugar y decidió hablar con Bárbara Mori.

"Le dije que era muy grave lo que me habían comunicado, pienso que ella tiene mucho más que perder si sigue removiendo el pasado. Hay personas que no nos deja muy contentos con su actuar, podrán decir lo que quieran, pero Sergio siempre ha sido un caballero", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JORGE MEDINA, DE LA ARROLLADORA SE VUELVE REPARTIDOR PARA SOBREVIVIR

Asimismo, indicó que sin Sergio Mayer, la actriz "(No estaría) en ningún lado, seguiría siendo edecán y me imagino que hubiera terminado siendo edecán en las discotecas de cervecerías...".

"No es que no sea un trabajo digno ser edecán pero, siendo claros, Sergio fue el genio de la lámpara maravillosa de concederle todos sus sueños y sus deseos y ella no ha sido agradecida", indicó.

(Azucena Uribe)