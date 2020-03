Aseguran que Belinda ventiló romance de Ninel Conde a cambio de fotos

La cantante Belinda nuevamente está en el ojo del huracán, luego de que aparentemente ventilara un secreto de otra famosa a cambio de unas fotos con un nuevo romance.

Ver esta publicación en Instagram ?????? Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 4 Mar, 2020 a las 7:27 PST

De acuerdo a Grupo Fórmula, en el programa de espectáculos "Chisme no like", reveló que Belinda fue la encargada de "gritar a los cuatro vientos" el romance entre Ninel Conde y su ex pareja el cirujano, Ben Talei.

Al parecer Belinda reveló que Ninel Conde estaba saliendo con su ex solo para recuperar unas fotografías en la que fue captada junto al empresario Ricardo Cabañas, hombre con quien ya había sido vista en anteriores ocasiones y quien está casado.

"La nota de Ninel y Ben Talei es falsa, la armó Belinda, porque se la cambió a la revista para cubrir unas fotos donde sale de nuevo con el casado, la revista compró las fotos por mil 800 dólares y acá en México TVNotas está cubriendo a Belinda", es la información que ventilara la fuente.

Por su parte, Elisa Beristai confirmó que el romance entre la ´Bombón Asesino´ y Talei es real; sin embargo, Belinda manipuló a los medios para que no se sepa que sigue saliendo con el empresario casado.

(Azucena Uribe)