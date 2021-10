Aseguran que Christian Nodal demandó a disquera por incumplimiento de contrato

No fue sino hasta que se vio la posible renovación de dicho contrato que salieron a relucir los problemas por algunos puntos que no se cumplieron del mismo, por lo que se sentaron a negociarlos, sin llegar a ningún acuerdo, lo que motivó a JG Music, vía sus abogados, a demandar por incumplimiento de contrato. Pero los obstáculos no son recientes.