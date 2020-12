Aseguran que Daniel Bisogno fue golpeado por un reportero

De nueva cuenta Daniel Bisogno se encuentra inmerso en la polémica, ahora aseguran que el conductor de "Ventaneando" fue agredido.

Los escándalos para Daniel Bisogno parecen no terminar. En esta ocasión el programa de YouTube, Argüende TV aseguró que un reportero habría golpeado porque, de acuerdo con la fuente mencionada, "el hombre estaba siendo molestado por Daniel Bisogno con bromas fuera de tono y juegos fuera de contexto", no obstante, el escándalo no se habría filtrado hasta ahora.

El reportero no tolero las burlas y el humor negro que caracteriza a Daniel Bisogno, por lo que un día simplemente no se pudo contener y golpeó al polemico conductor de "Ventaneando".



Lo que más sorprendió es que Daniel Bisogno no se quejó con los altos ejecutivos del medio donde ocurrió la agresión.



Después de varios días de estar jugando y llevandose pesado, el hombre lo golpeó, y todo mundo pensó que Daniel se quejaría con ejecutivos del medio de comunicación en donde habría ocurrido el incidente, pero no se quejó.

El programa Argüende TV aseguró que Daniel Bisogno habría terminado con el ojo morado y debido al aventón que recibió, hasta la mesa tiró. Supuestamente, el reportero que habría golpeado a Bisogno renunció tres semanas después.



Con información de Grupo Fórmula



(Ann Ventura)