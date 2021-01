Aseguran que el actor Armie Hammer practica el canibalismo

Armie Hammer se encuentra en el ojo del huracán, en redes sociales se viralizó un mensaje en el que el actor fue acusado de practicar el canibalismo.

Armie Hammer se volvió tendencia en Twitter, usuarios comenzaron a rumorar que al actor le gusta comer carne humana.

Armie Hammer le habría propuesto a una mujer practicar actos de canibalismo y las conversaciones se filtraron en capturas de pantalla.

Me imagino sosteniendo tu corazón en mi mano y controlándolo mientras palpita. Soy 100% caníbal y te quiero comer. Nunca lo había admitido antes, se puede leer en uno de los mensajes.

La polémica y las especulaciones se desataron porque supuestamente Armie Hammer admitió querer comer el corazón de una mujer.

Estos mensajes fueron enviados desde la cuenta verificada de Instagram de Armie Hammer, aunque todo puede tratarse de un montaje. Hasta el momento el actor no se ha pronunciado al respecto.

¿QUIÉN ES ARMIE HARMMER?

Armie Hammer es un actor estadounidense, se volvió muy popular luego de protagonizar en 2013 la película "El llanero solitario", en 2017, junto a Timothée Chalamet, la cinta "Call Me by Your Name".

El actor de 34 años estuvo casado con la presentadora de televisión Elizabeth Chambers, y tuvieron juntos dos hijos. Sin embargo, la pareja se separó apenas el año pasado.

Con información de Zócalo

(Ann Ventura)