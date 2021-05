Aseguran que el esposo de Adamari López la engañó con otro hombre

La noticia triste de la semana la protagonizó la actriz y conductora de televisión Adamari López al revelar que tomó la decisión de separarse de su esposo Antoni López, padre de su hija y con quien llevaba una relación amorosa de 10 años.

He decidido hacer esto precisamente porque... es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo a Alaia... Mi decisión ha sido una qué he pensado, he analizado y dentro de este enfoque de valorarme he encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia, expresó la conductora en el programa "Hoy Día".

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Adamari López reveló que había tomado la decisión de separarse de su esposo Toni Costa. La conductora de Telemundo no dio detalles específicos del motivo de su separación por lo que han surgido varias teorías al respecto, una de ellas es la que comentaron los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain en su programa de youtube "Chisme No Like", aseguraron que Toni Costa engañó a Adamari con otro hombre.

Los youtubers recordaron que desde el pasado mes de enero ya había mencionado que la pareja enfrentaba una crisis matrimonial y hasta acudieron a terapia psicológica para salvar su relación.

De acuerdo con lo dicho por Javier Ceriani, Adamari confrontó a su esposo y él le explicó que el distanciamiento en realidad era porque no se sentía lo suficiente para ella, porque no "era el hombre proveedor" que ella esperaba.

Lejos de mejorar su matrimonio, Adamari López y Toni Costa se distanciaron, al punto en que él ya no vivía en la misma casa que su esposa, lo que habría provocado un sinfín de inseguridades en la conductora de Telemundo.

Fue a partir de ese momento en que la presentadora de televisión buscó varias maneras de atraer la atención de su esposo: se sometió a una lipoescultura, cambió sus hábitos alimenticios y adoptó un estilo de vida saludable.

Incluso Adamari le propuso a Toni que se involucrara, como una forma de pasar más tiempo juntos y aunque él aceptó, una fuerte discusión entre la pareja obligó a Toni salir de la mansión en la que vivía con la conductora de Telemundo.

Cuando una mujer se pone linda es porque le están por tumbar la pareja, dijo el periodista de espectáculos.

¿TONI COSTA LE FUE INFIEL A ADAMARI LÓPEZ CON OTRO HOMBRE?

Los conductores de "Chisme No Like" especularon que la relación de Adamari López quedó dañada tras la presunta infidelidad de Toni Costa, según la teoría de Javier Ceriani "Adamari se puso linda porque la competencia venia fuerte, ¿quién le quiso tumbar el marido Adamari López, una mujer o un hombre? No puedo afirmar nada pero el chico siempre tuvo fama..."

La conductora de Telemundo mencionó en su video de Instagram que su motivo de separación era porque le estaba dando prioridad a la salud de ella y de su hija, lo que para los conductores de "Chisme No Like" abre debate sobre la mesa:

¿Qué es lo no saludable de Toni Costa? ¿Fue violento? ¿Había engaño? Tu dijiste que por la salud de tu hija y por tu vida quieres que Toni no este, ¿es tóxico? ¿por qué es toxico?, fueron los cuestionamientos de Javier Ceriani.

Así que, según lo dicho por el periodista de espectáculos, la razón por qué se separaron Adamari López y Toni Costa, fue porque ella descubrió que en realidad él la engañaba con otro hombre y no con otra mujer, como sospechaba.



(Aline Núñez)