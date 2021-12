Aseguran que el príncipe William y Britney Spears tuvieron un romance

La realeza británica sigue dando de qué hablar, ahora, se revelaron los presuntos romances que el príncipe William tuvo durante su juventud.

De acuerdo con Christopher Andersen, experto en la realeza, el príncipe William habría intercambiado correos electrónicos y llamadas telefónicas con Britney Spears cuando tenían 20 años.

En el libro "Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan", Christopher Andersen, afirma que el príncipe William y Britney Spears protagonizaron una relación cibernética.

Al parecer el príncipe William y "La Princesa del Pop" nunca lograron verse en persona durante su romance.

Es posible que haya habido conversaciones telefónicas, pero no recuerdo que alguna vez hayan logrado reunirse durante ese período.

En una entrevista de 2002, Britney Spears reveló que sí intercambió correos con el príncipe William, el duque de Cambridge había prometido visitarla, pero que eso nunca sucedió.

En una entrevista con la revista US Weekly, Christopher Andersen afirmó que el príncipe William también tuvo otro romance secreto.

El príncipe William tuvo una relación con la modelo Lauren Bush, sobrina del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush.

William también habrían intercambiado correos electrónicos y algunas llamadas telefónicas, pero se desconoce si la relación próspero o solo quedó en un cyber romance como sucedió con Britney Spears.

En su adolescencia, el príncipe William estaba "enamorado" de Cindy Crawford, la princesa Diana organizó un encuentro con su hijo y la guapa modelo.

William estaba enamorado de Cindy Crawford. Creo que es muy lindo. Entonces Diana organizó una reunión con él cuando él tenía como 14 años.

(Ann Ventura)