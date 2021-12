Aseguran que Galilea Montijo quedó fuera del especial de fin de año de Televisa

Una de las conductoras más queridas de Televisa sin duda es Galilea Montijo, quien lleva 14 años en el programa "Hoy", pero habría recibido un duro desprecio de parte de ejecutivos de la televisora de San Ángel luego de varios meses de polémicas.

Así lo reportó el canal de YouTube Chacaleo, el cual sostuvo que la presentadora, quien lleva 26 años en la empresa, habría quedado fuera del especial de Año Nuevo del canal de Las Estrellas presuntamente por su "mala imagen".

Recordemos que Galilea Montijo estuvo como presentadora del Teletón, misma que recibió un sinfín de critica durante la transmisión por lo que tuvieron que desactivar los comentarios.

Televisa consideró de último momento no invitar a Galilea Montijo para que fuera la anfitriona de su evento con motivo del Año Nuevo, lo que indica que la presentadora ya se encuentra en la lista negra de la televisora", sostuvieron.

Y esque en el programa especial Mi Propósito 2022 los conductores serán Tania Rincón, Odalys Ramírez y Paul Stanley, dejando fuera a "La Gali", quien usualmente es considerada por ejecutivos para los eventos festivos.

Según trascendió en los pasillos de la televisora, en un inicio Galilea estaba considerada dentro de los conductores que recibirían el Año Nuevo para la empresa, pero debido a sus múltiples escándalos recurrentes, ni ella ni altas esferas insistieron en la posibilidad", reportó el canal.

El canal mencionó que la tapatía presuntamente pasaría el cierre del año con su familia en Acapulco, esperando "recargar pilas para mejorar su salud y descansar su imagen", luego de varios escándalos contra su persona.

El evento, el cual será amenizado por diversos artistas musicales como Kalimba, Alejandra Guzmán y María José, será transmitido este viernes 31 de diciembre por Las Estrellas y ya habría sido previamente grabado.

Con la exclusión de Galilea de los eventos especiales de Televisa, se marca un antes y un después para la presentadora jaliscience, pues si bien la empresa decidió darle todo su apoyo legal y moral para enfrentar acusaciones en su contra, eso no implica que no haya dejado de ser la consentida de San Ángel".

Entre los escándalos en los que se vio involucrada 'La Gali' están el conflicto legal de su comadre Inés Gómez Mont, la renuncia de su esposo Fernando Reina, sus problemas de salud tras padecer Covid-19 y el polémico libro que la vincularía a un narcotraficante.

Aunque Gali ha negado tajantemente los ataques en su contra y se ha defendido entre lágrimas de las acusaciones, el canal mencionó que de igual forma Televisa preferiría mantenerla al margen en lo que resta del año hasta que se "calmen las aguas".

Insistiendo que no está bien de salud, no se descarta que si las cosas en torno a su imagen no mejoran, la jaliscience se tome unas largas vacaciones para dejar enfriar sus asuntos y volver con todo el próximo año si es que los altos mandos le reiteran su confianza públicamente".

Finalmente, Chacaleo reportó que presuntamente la televisora habría invertido mucho en ella y por esa razón no pensarían "mandarla de manera permanente a la banca", pero si ella no logra limpiar su imagen, seguirían "teniendo reservas".

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por la conductora o por ejecutivos de la televisora, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

(Azucena Uribe)