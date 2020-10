Aseguran que Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo Matías

Julián Gil no podrá ver ni visitar a su hijo, Marjorie de Sousa será la única que podrá tomar decisiones sobre el pequeño Matías (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Todo indica que Marjorie de Sousa le ganó la batalla legal a Julián Gil, al parecer la actriz obtuvo la patria potestad completa de su hijo Matías.

De acuerdo con Infobae, tras una mediática lucha de poco más de tres años, el actor tendría que entregar para su hijo una pensión del 20% de sus ingresos totales.

Desde el año 2017 Julian Gil y Marjorie de Sousa enfrentan una dura batalla legal, los actores han peleado por la patria potestad y la manutención de su hijo Matías Gregorio.

En el programa de espectáculos "El Gordo y La Flaca" se dio a conocer que Julián Gil habría perdido la patria potestad del pequeño, el actor se separó del niño cuando solo tenía tres meses.

El programa asegura que un juez de la Ciudad de México dictaminó que sería Marjorie de Sousa la única responsable de velar por su hijo.

Sin embargo, Julián Gil continuará pagando la manutención correspondiente al 20% del total de sus ingresos.

El programa de Univisión reveló que: "Julián perdió y legalmente no tendrá acceso a su hijo. Legalmente no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones tomadas sobre él, ni de escuela, ni médicos o país donde viva, ni mucho menos cuándo ni a dónde pueda viajar".

Marjorie de Sousa no tendrá ningún problema en tramitar el pasaporte de su hijo, no necesitará el consentimiento de Gil.

Julián Gil, únicamente podrá ver a su hijo siempre y cuando Marjorie lo permita, cuando Matías cumpla 18 años si así lo desea podría volver a reunirse con su papá.

Cabe recordar que en el mes de julio cuando Julián Gil aseguró que, de perder la patria potestad de su hijo, no pelearía más por él pues no estaba dispuesto a sacrificar el patrimonio de sus otros hijos en los tribunales.

(Ann Ventura)