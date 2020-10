Aseguran que la fortuna de Yalitza Aparicio es de millones de dólares

De nueva cuenta Yalitza Aparicio da de qué hablar, la actriz oaxaqueña podría tener una cuantiosa fortuna.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Yalitza Aparicio tendría una gran fortuna, según un portal especializado.

Yalitza Aparicio saltó a la fama tras protagonizar la cinta "Roma", después de este proyecto la actriz no ha participado en alguna otra película, pero ha aparecido en algunas campañas publicitarias, en prestigiosas portadas de revistas, e incluso, escribió un artículo para The New York Times.

La semana pasada, Yalitza Aparicio volvió a brillar ante los reflectores, acudió a un evento para entregar el premio al "Hombre del Año". Yalitza lució un vestido de color negro de la firma Moravy.

Según el sitio especializado Celeb Net Worth, Yalitza Aparicio tendría una fortuna de 3 millones de dólares.

El portal especifica que Yalitza Aparicio habría ganado un millón de dólares por año y que sus ingresos por mes rondarían los 83 mil 333 dólares, en tanto que ganaría un aproximado de 19 mil 230 dólares por semana. Además, de acuerdo con los mismos datos estimados, la actriz oaxaqueña ganaría 1.9 dólares americanos cada minuto.

