Aseguran que Luis Miguel fue prepotente en comercial de Uber Eats

Hace unos días Luis Miguel causó revuelo en redes sociales luego de que se filtrara el comercial de Uber Eats en el que participó, la producción que trabajó con "el Sol" reveló la mala actitud del cantante durante la filmación, lo acusan de ser prepotente.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la agencia de publicidad Young & Rubicam fue la encargada de contactar a Luis Miguel, el cantante accedió a promocionar la app de comida a domicilio por 1 millón de dólares (22 millones de pesos mexicanos).

Fuentes cercanas a la producción revelaron a "Suelta la Sopa" que el comercial fue grabado en Miami hace 3 meses, aseguran que el famoso se portó prepotente, llegó tarde y no quiso grabar el mensaje final.

Se le pagó dos días antes de grabar el comercial, y pidió que se le depositara y una vez que comenzó la grabación comenzaron los problemas.

Por si no fuera suficiente con cobrar por adelantado, aseguran que Luismi "no cumplió con los términos del contrato, llegó tarde, además de que no estaba en las mejores condiciones cuando grabó el comercial".

No se iba a liberar el comercial al público sin antes trabajarlo en postproducción, en tomas de recuperación, contratar extras que hicieran las veces de Luis Miguel y para poder enviar un buen mensaje al público. No éste que se filtró a la prensa, asegura el informante.

No obstante, al parecer a Luis Miguel no le gustó la idea y terminó publicando el anuncio como estaba, sin los ajustes de edición necesarios; "a lo mejor era para desvincularse y decir que él ya cumplió con su compromiso".

Pese a que se tenía previsto que el comercial saliera el 15 de marzo, con la pandemia se pensó aplazarlo hasta el 1 de junio, cosa que no sucedió, puesto que ´El Sol´ lo publicó días antes.

(Aline Núñez)