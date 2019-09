Aseguran que Paola Rojas está estrenando romance con un empresario argentino

Al parecer Paola Rojas ya dio carpetazo para cerrar el escándalo que vivió con su ex esposo Luis Roberto Alves Zague y recientemente se reveló que ya se encuentra en una nueva relación amorosa.

De acuerdo a TV Notas, Paola Rojas ahora se encuentra más feliz que nunca, y es que el amor le ha sonreído nuevamente, aseguró un "amigo".

La fuente del portal de noticias del espectáculo habló de cómo se encuentra Paola Rojas tras la nueva fotografía íntima de su ex esposo.

JULIO PRECIADO NECESITA CON URGENCIA UN TRASPLANTE DE RIÑÓN: "ME QUEDA UN AÑO Y MEDIO O DOS"

"Aunque ya están divorciados, le dio mucho coraje que otra vez saliera algo así, sobre todo por sus hijos; porque ella ya está en otra historia, viviendo cosas bonitas en su vida, y muy ilusionada".

Referente a su nueva pareja sentimental, dijo que desde hace cuatro meses conoció a un hombre y tienen una relación muy bonita.

La verdad es que yo veo a Paola muy contenta, está tomando las cosas con calma y disfrutando de la vida.dijo.

"La verdad es que yo veo a Paola muy contenta, está tomando las cosas con calma y disfrutando de la vida".

Hace unos días se especuló que está nueva relación era con Emmanuel Palomares, a lo que el entrevistado respondió

"No, para nada. Él está muy chavito y a Paola le gusta otro tipo de hombres. No te voy a negar que con Emmanuel sí salió un par de veces, incluso él estaba muy interesado en ella, pero eso no prosperó y ¡qué bueno!, porque el hombre con el que ahora sale es totalmente diferente".

Asimismo se atrevió a revelar el nombre de la supuesta pareja de Paola Rojas.

Se llama Marcelo Imposti, es argentino y dueño de una agencia de publicidad muy grande. Tiene 54 años, es divorciado, con tres hijos y es un hombre muy formal.

El "amigo" de Paola Rojas contó cómo fue que se conocieron, "Juan Soler se lo presentó a Paola en una reunión. Marcelo es argentino y conoce a Juan hace años. Desde el primer momento se cayeron muy bien, y es que Marcelo es un hombre caballeroso y eso a ella le encantó".

NINEL CONDE DERRITE LAS REDES DESDE EL JACUZZI CON SENSUAL BIKINI DE ENCAJE

Narró que la pareja se conoció en un viaje, "A Paola la mandaron de Televisa a hacer un reportaje a Jerusalén, en julio; Marcelo la acompañó y estuvieron conociendo el lugar, y después se fueron a España y estuvieron varios días juntos; ese viaje les ayudó a conocerse mejor. Tienen muchas cosas en común, yo los veo muy contentos".

En cuanto a involucrarlo con sus hijos detallo que ella es muy cuidadosa, para ella lo más importante es el bienestar de su familia; además, la relación va comenzando y yo creo que Paola esperará a que sea algo más formal para hablarlo con ellos.

Y de una posible boda en un futuro con Marcelo Imposti o con otra pareja aseguró que.

"Es muy rápido y aunque su relación sí va muy en serio, no creo que su prioridad sea el matrimonio. Eso sí, cuidan mucho su relación, no salen en público y Marcelo le da su espacio, y eso le encanta a Paola, pues sabe que no es un hombre que busque fama a costa de ella", finalizó.

auc