Aseguran que Rodrigo Vidal pagó para que la prueba de ADN saliera negativa y no reconocer a su hijo

En el 2010 se filtró la existencia de un hijo no reconocido del actor Rodrigo Vidal y una fan saltillense llamada Karen Cepeda, quien lamentablemente falleció a consecuencia de un cáncer linfático.

De acuerdo a Vanguardia, Rodrigo Alejandro sabía que su padre era un artista famoso que salía en la televisión.

Fue su abuela, doña Reyna, la que declaró a TVNotas que ella estaba dispuesta a hacerle al niño una prueba de ADN para que el actor tuviera la tranquilidad de que en realidad era su hijo.

Tras filtrarse la noticia Rodrigo Vidal respondió que harían dicha prueba pues ya estaba en contacto con la familia, pero eso nunca ocurrió, aseguro doña Reyna.

"Lo he buscado por todos lados, por sus redes sociales, por mensajes y whatsapp pero ahora sólo me dice que me comunique con su abogado, él me prometió cuando era un niño que haríamos la prueba de ADN, ya tengo 18 años y aún no ha podido hacerse, ya no me responde nisiquiera los mensajes", dijo Rodrigo.

Cabe señalar que Rodrigo Vidal sí se hizo la prueba y esta salió negativa, pero el resultado devastó al supuesto hijo del actor, pues declaró que su madre no iba a mentirle en su lecho de muerte, pues le reiteró que el famoso actor era su padre.

Fue en la CDMX en la que Rodrigo Vidal y Rodrigo Alejandro Cepeda acudieron al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de Ciudad de México para someterse a una prueba de ADN por orden de un juzgado.

De acuerdo a una publicación, la prueba leída por el juez del Juzgado Primero Oral Familiar resultó negativa, por lo que se determinó que Rodrigo Alejandro no es hijo de Vidal.

Pero ahora la revista TV Notas entrevistó al que fuera abogado de Rodrigo Vidal y éste asegura que el actor hizo trampa para que la prueba saliera negativa.

"Su ex abogado Isaías Suárez, quien llevó el caso de paternidad, revela que Rodrigo y su pareja, Karla Ruvalcaba, le pagaron a personal del INCIFO (Instituto de Ciencias Forenses), donde se realizó el examen, para que el resultado fuera negativo. Además, el abogado asegura que el actor se negó a pagarle 730 mil pesos por sus honorarios", revela la revista.

El Licenciado Isaías, quien en su momento representó a Rodrigo Vidal aceptó acercarse a TVNotas y dar una entrevista.

"Lo conocí en enero de este año por una cliente que tengo, que es amiga de su mamá. Rodrigo me pidió que le diera seguimiento al juicio de paternidad (que interpuso Alejandro Cepeda) en el que estaba; le pedían una pensión retroactiva de un hijo que supuestamente había tenido con una mujer que conoció en una gira. Ya tenía la demanda y habían celebrado la primera audiencia; cambió a su abogada porque la veía débil".

Asimismo, el Licenciado señaló que Rodrigo Vidal: "Él desconocía si era su hijo o no, pero estaba muy inquieto por la prueba de ADN; Rodrigo sólo quería que saliera negativa y estaba próxima a señalarse la fecha para los estudios por parte del Instituto de Ciencias Forenses de la CDMX".

También detalló que fue Rodrigo quien le comentó que ya estaba negociando (con alguien del Instituto de Ciencias Forenses de la CDMX) para que el resultado fuera negativo y por el cual pagó 400 mil pesos.

"Yo siempre le dije que nos esperáramos al resultado, pero Rodrigo quería tranquilidad".

En cuanto a que si el actor había mantenido relaciones sexuales con la madre de Rodrigo Alejandro Cepeda, Rodrigo Vidal le respondió que sí, en dos ocasiones.

