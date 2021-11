Aseguran que triunfo de Alicia Machado en La Casa de los Famosos estaba pactado

La noche de ayer la actriz venezolana, Alicia Machado se convirtió en la ganadora del reality de "La casa de los famosos" dejando en segundo lugar a la influencer mexicana Manelyk, y comenzó a circular que la ex reina de belleza habría tenido un pacto con un ejecutivo para que ganara el programa de Telemundo.

"Gracias papá, gracias a la Virgen de Guadalupe que no me deja nunca sola. Gracias papá, te amo papá. No puede ser", pronunció Alicia Machado.

"Ganamos. Más de 40 millones de votos me convirtieron en la ganadora de La casa de los famosos, los amo", escribió Machado en sus redes sociales.

Recordemos que el premio del reality de "La Casa de Los Famosos" es de 200 mil dólares.

Reaccionan en redes

Tras la noticia del triunfo de Alicia Machado miles de internautas reaccionaron en redes sociales, sobre todo Twitter, donde se ganó el cariño de la gente a pesar de las diversas polémicas en las que se metió.

Esto es lo que se sabe sobre el pacto de Alicia Machado en el reality

Desde el comienzo muchos notaron algunas inconsistencias en el desempeño de la reina de belleza, desde que tenía acceso ilimitado a botellas de vino, hasta que poseía un celular solo para ella dentro de la casa en donde estaba en comunicación constante con el exterior.

ERA TUYO SIEMPRE LO FUE MI AMORRRR TE AMAMOS @machadooficial #LCDLF



GRACIAS CHAMA POR AYUDARLA DE CORAZÓN GRACIASSSS @manelyk_oficial ?????????????????? pic.twitter.com/y1cCkASA4C — ~St Sofi ?? ???????????? ???????????????? (@sofiaa_talks) November 16, 2021

A razón de ello, muchas personas consideraron que a ella le favorecían de manera importante; incluso a pesar de que en un momento se dijo que le dieron gotas para dormirla y que la producción nunca hizo nada por salvaguardar su integridad.

"Voy a decir algo que es una reflexión que tuve durante estos días, estos ochenta y tantos días aquí adentro: desde que yo salí de mi casa con 17 años siempre he sido muy criticada, juzgada, señalada por mi carácter, por mi personalidad, por mi exceso de honestidad", comentó la bella mujer al ganar el reality show.

?????? ¡Que se sienta el amor a #AliciaMachado, ganadora de la casa de los famosos! ?????? #LCDLF pic.twitter.com/20dHjzJvGE — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) November 16, 2021

"Les puedo confirmar el día de hoy que Alicia Machado es la ganadora indiscutible, tal como lo prometí, les voy a dar el nombre y apellido de quien la ha protegido dentro de la casa. Se llama Cisco Suárez, es la persona que ha protegido a Alicia Machado durante todo este reality show", expresó el periodista Alejandro Zúñiga.

Entre sus beneficios estaba la censura en los en vivos, así como en el constante contacto que tenía con sus seres queridos dentro de "La casa de los famosos"; al respecto, la mujer habría llegado al programa con un pacto previo de ganar.

Su felicidad lo vale todo muchas felicidades @machadooficial ??????Costa Rica te ama mucho preciosa ????????muchas cosas buenas vienen para ti ??#Reinaporsegundavez pic.twitter.com/XnkMrtwhLi — Karla Gutiérrez????lucerina (@KarlaGu84184096) November 16, 2021

(Azucena Uribe)