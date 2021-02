Asesinato, suicidio y accidentes; muertes que sacudieron la farándula

La muerte de estos famosos hizo que el mundo de la farándula se sacudiera, los estremecedores relatos de sus repentinos decesos han provocado todo tipo de teorías que han coincidido en una sola pregunta ¿En realidad fueron asesinados?

TE PRESENTAMOS 6 CASOS DE MUETES DE FAMOSOS QUE MURIERON EN CIRCUNSTANCIAS EXTRAÑAS:

SELENA QUINTANILLA

Uno de los sucesos que más ha consternado al público latino es el asesinato de Selena Quintanilla estando en la cúspide de su carrera musical; con sólo cinco discos, la cantante méxico-estadounidense se había colocado como el exponente latino más importante a nivel internacional, vendiendo más de 60 millones de copias.

La intérprete de éxitos como La carcacha, No me queda más, Como la flor y Amor prohibido tenía tan sólo 23 años cuando recibió un disparo mortal, el viernes 31 de marzo de 1995, mientras se encontraba en la habitación 158 del hotel Days Inn (hoy llamado Knights Inn) de la ciudad de Corpus Christi, Texas.

Su atacante, Yolanda Saldívar, era nada menos que la fundadora y presidenta de su club de fans, además de desempeñarse como asistente personal y gerente de ventas de la marca de ropa y accesorios Selena Etc. Sin embargo, poco después de cuatro años de colaboración, la relación entre ellas se había deteriorado debido a malos manejos financieros y al presunto robo de una suma cercana a los 200 mil dólares.

Cuando Selena se percató de ello, despidió a Saldívar y acudió a verla para solicitarle varios documentos del negocio que, según las investigaciones policiales, estaban en poder de la agresora.

Luego de una discusión, cerca de las 11:48 de la mañana, la cantante intentó salir de la habitación, pero su empleada tomó un revólver Taurus 38 mm y le disparó por la espalda, hiriéndola en el costado derecho del tórax.

Aun así, la cantante pudo salir para pedir ayuda y se desplazó casi cien metros hasta la recepción del hotel, donde finalmente cayó inconsciente debido a la hemorragia masiva. A las 13:05 fue declarada muerta en el hospital Corpus Christi´s Memorial.

Por su parte, Saldívar corrió y se atrincheró en su camioneta durante casi 10 horas. Con el arma en la mano, amenazaba con quitarse la vida. Fue hasta las 21:30 horas de esa misma noche que un grupo de negociadores logró que se rindiera y se entregara.

En sus primeras declaraciones aseguró que fue un accidente, aunque hace poco reveló que la mató porque quería simular un asalto y así evitar ir a la cárcel por los 200 mil dólares que le había robado. Aunque fue condenada a cadena perpetua en un penal de Texas, Yolanda Saldívar ha solicitado una reducción de condena en varias ocasiones, y tiene derecho a pedir libertad condicional nuevamente en 2025.

VALENTÍN ELIZALDE

El 25 de noviembre de 2006, el gremio artístico sufrió por el lamentable fallecimiento de Valentín Elizalde, mejor conocido como "El Gallo de Oro". El intérprete tenía tan sólo 27 años de edad cuando fue acribillado a bordo de una camioneta mientras se retiraba de un palenque en Reynosa, Tamaulipas. En aquel siniestro también perdieron la vida su mánager, Mario Mendoza, y su chofer, Raymundo Ballesteros.

Sorprendentemente, el primo del intérprete, Fausto "Tano" Elizalde, sobrevivió a la ráfaga de disparos con armas de alto calibre, lo cual ha generado muchas controversias entre propios y extraños sobre la posible participación de éste en la ejecución de Valentín y sus acompañantes.

Tras lo sucedido empezaron a surgir distintas versiones de lo que pudo haber provocado el homicidio de Elizalde, una de ellas es que causó molestia a sus agresores por haber interpretado esa noche el tema Mis enemigos; y otras afirman que fue por un problema de faldas, pero hasta el día de hoy se desconocen las verdaderas causas.

Y es cierto que Valentín era un poco ojo alegre, como muestra está que tuvo tres hijas: Gabriela, Valeria y Valentina, con tres distintas mujeres: Gabriela Sabag, Azucena Rincón y Vianey Durán. Además, antes de morir tenía planeado casarse con su novia Nataly Fernández, a quien le daría el anillo de compromiso en la fiesta de Año Nuevo de 2007, pero la muerte no le dejó cumplir sus planes.

LA CONTROVERSIA CON "TANO" ELIZALDE

Doña Camila Valencia, madre del cantante, ha relatado en diversas ocasiones que dos días antes de lo sucedido platicó con su hijo, quien le reveló que no tenía ganas de ir a la presentación en Reynosa, pero era una fecha que había cerrado su primo Tano, quien estaba muy insistente con el tema, y explicó cómo fue su despedida: "Al siguiente día fui a dejar a Valentín al aeropuerto y le dije: ´me dejas con el pendiente por lo que me dijiste, pero todo se lo dejamos a Dios´, le di mi bendición, me abrazó fuerte y lloré, porque sentí algo extraño".

Cuando se enteró de la tragedia, la señora voló al lugar de los hechos para llevarse los restos de su hijo y los de Mario Mendoza, pero quedó sorprendida cuando se dio cuenta de que Tano podía caminar por sí mismo y que no tenía ningún rasguño a pesar de haber estado presente en la balacera.

LAS REVELACIONES DE MARYSOL CASTRO

En mayo de 2020, la todavía esposa de Fausto "Tano" Elizalde hizo fuertes declaraciones en una entrevista para el programa Ventaneando, a raíz de que su marido diera a conocer que realizaría una serie biográfica de su primo, titulada Valentín Elizalde: La verdad de mi Tano. Explicó que días antes de la presentación en Reynosa, Tano estaba muy nervioso y que muchas veces le dijo que no quería ir, incluso decía que Mario había agarrado esa fecha y que no sabía por qué. "Ahora que ha pasado el tiempo, me vengo enterando por los hermanos de Vale que fue él quien agarró esa fecha, entonces, no entiendo su nerviosismo".

Destacó que esa fecha ya estaba apartada para presentarse en Tijuana, pero ante la insistencia del primo, tuvieron que cancelarla para ir a Reynosa.

MIROSLAVA

Miroslava conmovió con sus vivencias durante el Holocausto en su natal Checoslovaquia, con su largo peregrinar antes de llegar a México, con su malogrado matrimonio al descubrir que su esposo era homosexual, y con dos frustrados intentos de suicidio.

Referente obligado en la Época de Oro del cine mexicano por su talento y belleza perpetuados en 30 películas, la actriz cobró mayor notoriedad tras quitarse la vida, agobiada por la soledad y el desamor. Fue hallada sin vida en su casa de la Ciudad de México el jueves 9 de marzo de 1955.

Una mezcla de alcohol con pastillas antidepresivas (se encontraron una caja de medicamento Ayerlucin y un frasco conteniendo otro de nombre Dodecalivez) le ayudó a consumar su propósito en el que también había fallado días antes.

Aunque se encontraron tres cartas póstumas, nunca se ventiló el motivo de su fatal decisión; la versión más generalizada es que fue por la sorpresiva boda del torero español Luis Miguel Dominguín con Lucía Bosé.

Según su empleada, la protagonista de las cintas Escuela de vagabundos (1954) y Ensayo de un crimen (1955) regresó un día antes a su domicilio hundida en una profunda tristeza. Tiempo después, el ama de llaves llamó insistentemente a su habitación; al no haber respuesta, abrió la puerta y encontró el cuerpo de la actriz, quien en su mano derecha tenía una fotografía con su imagen al lado de Dominguín y la abuela de éste. Tenía 30 horas de haber fallecido.

La también desaparecida cineasta Matilde Landeta, quien la dirigió en la cinta Trotacalles (1951) y estuvo presente en la recámara donde encontraron el cadáver, confirmó esta versión, pero aseguró que la fotografía era de Elsa Aguirre.

En 2012, Fernando Casanova dijo a TVyNovelas que la muerte de la rubia fue por consumo obligado de cocaína y sembraron el cuerpo en su casa. Dos años después, Jacobo Zabludovsky señaló que ella decidió escapar por la puerta falsa ante la imposibilidad de consumar su romance con Mario Moreno "Cantinflas". La verdad nunca se supo.

Los restos de Miroslava (a quien, cosa curiosa, le dispensaron la autopsia), fueron incinerados en el Panteón Francés de la Piedad, y la urna, depositada en un nicho del lugar. En 1991 ésta fue retirada por sus familiares y no se supo más de ella.

JENNI RIVERA

Más de 15 mil personas aplaudieron como nunca a Jenni Rivera en la Arena Monterrey la noche del sábado 8 de diciembre de 2012. Ese fue el último concierto de su vida, era su sueño llenar ese recinto, y lo logró.

La Diva de la Banda ofreció una conferencia de prensa al terminar su show, pasada la 1 de la madrugada del 9 de diciembre, para luego partir al aeropuerto General Mariano Escobedo a tomar un vuelo privado que la llevaría a Toluca. Ese domingo tenía un gran compromiso en Televisa San Ángel: grabaría la semifinal de La Voz... México al lado de Beto Cuevas, Miguel Bosé y Paulina Rubio.

Jenni abordó un Learjet 25 a las 03:15 horas en compañía de cuatro personas que integraban su equipo de trabajo; antes había parado en una tienda para cenar una sopa instantánea y unos nuggets. Una vez en la aeronave, hasta se tomó fotografías con su equipo que subieron de inmediato a Twitter. Pocos minutos después de despegar, los radares perdieron contacto con el avión.

EL PILOTO HABÍA PASADO EL LÍMITE DE EDAD PARA TRIPULAR

Las primeras investigaciones arrojaron que luego de alcanzar una altura de 28 mil pies (ocho mil 530 metros), el avión entró en un rápido descenso y se precipitó en una zona montañosa con una elevación de nueve mil pies (dos mil 740 metros). Pasadas las 6:00 horas, comenzó la búsqueda de la aeronave con helicópteros, pero no fue hasta las 16:20 horas que encontraron el avión totalmente destruido en una zona montañosa de la Sierra de Galeana, a unos 140 kilómetros del aeropuerto de Monterrey, confirmando que no había sobrevivientes.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT) emitió un dictamen en el que revelaron algunos errores que pudieron haber ocasionado el accidente aéreo, entre ellos, recalcaron que el piloto de la aeronave, de 78 años, había pasado la edad límite para tripular un Learjet con sobrecarga, como sucedió el día del accidente.

También aseguraron que el copiloto, de 21 años, era demasiado joven y no contaba con licencia para tripular esa aeronave. Además, el informe determinó que el avión tenía 43 años de antigu¨edad y, según el organismo competente, la empresa dueña del aparato no permitía anotar en la bitácora de vuelo el reporte de las fallas que entregaban los pilotos que utilizaban el avión.

"EL PIRULÍ"

El destino de Víctor Manuel de Anda Iturbe (nombre real del artista) ya estaba escrito. La cancelación de un concierto programado en Tijuana, Baja California, el domingo 29 de noviembre de 1987, le permitió pasear por la mañana con su familia y ya luego jugar dominó y descansar en su casa ubicada en una zona residencial de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Su hija Lucy había salido al cine sin llaves, por lo que cuando llamaron a la puerta, alrededor de las 12 de la noche, el cantante se dispuso a abrir. Apenas lo hizo, tres sujetos lo recibieron con una descarga de cinco balazos que acabaron con su vida.

YA HABÍA SIDO AMENAZADO DE MUERTE

Se supo después que, alrededor de las 11 de la noche, recibió una llamada en la fue amenazado de muerte y luego, en la reconstrucción de los hechos, se derivaron una serie de versiones en las que se implicó a otras personas. Entre ellas figuró su esposa, Irma, por haber movido el cuerpo del artista del lugar donde cayó abatido y alterar la escena del crimen al limpiar la sangre que derramó.

Jorge Vargas también figuró en las investigaciones en que se especuló desde una venganza pasional (por haber acosado a la esposa de un jefe policiaco) hasta deudas y ajuste de cuentas con el crimen organizado; sin embargo, nunca se comprobó nada.

Lo curioso del caso es que sus restos fueron incinerados en plena investigación, y tiempo después se dio carpetazo al caso y el asesinato nunca se esclareció.

Las autoridades lo consideraron como consecuencia de presuntos nexos con el narcotráfico, obligando a su familia a liquidar sus propiedades y abandonar su residencia. Las cenizas de Víctor Iturbe fueron esparcidas en el mar de Puerto Vallarta, Jalisco, ciudad donde inició su carrera artística.

RAMÓN GAY

En un presunto malentendido, el actor Ramón Gay fue masacrado por la pareja de Evangelina Elizondo en presencia de la actriz.

Su actuación en el filme La momia azteca (1957) y secuelas lo habían consagrado como uno de los galanes más cotizados de la Época de Oro del cine mexicano. Y justo cuando Ramón Gay se encontraba en la cúspide de su carrera, a las 2 de la madrugada del 28 de mayo de 1960 ocurrió lo inesperado: fue asesinado de un balazo en la vena aorta frente a Evangelina Elizondo por el ingeniero petrolero José Luis Paganoni, de quien ella se había separado ese mismo año tras enterarse de que él era casado.

La actriz, ya popular por haber prestado su voz una década atrás al filme animado La Cenicienta (1950), alternaba con Gay en la obra Treinta segundos de amor, presentada en el Teatro Rotonda de la capital.

Esa noche fueron a cenar juntos, y luego a la casa del actor, donde ella había dejado su auto. Justo enfrente del número 59 de la calle Río Rhin, colonia Cuauhtémoc de la CDMX, al despedirse vino la agresión de Paganoni por celos infundados.

Ramón lo enfrentó, el agresor lo apartó de un empellón dejándolo noqueado y arremetió a golpes contra Evangelina. El actor la defendió, su adversario sacó una pistola calibre .38 y le disparó a quemarropa en tres ocasiones; acertó sólo una, con la que perforó la mano izquierda y la bala se incrustó en su cuerpo. Ya en el piso, Ramón fue abrazado por Evangelina mientras él pedía que lo llevaran al hospital.

Llamaron a la ambulancia, cuyos paramédicos lo trasladaron agonizante al Rubén Leñero. Ahí murió cinco horas después del ataque. El asesino declaró ante el juez que Ramón Gay y su expareja cometían actos inmorales en el interior del automóvil y que, como aún amaba a su exmujer, se ofuscó.

Su condena fue breve y, tras abandonar el Palacio de Lecumberri, nadie supo más de él. Evangelina Elizondo pocas veces habló respecto al escándalo que marcó su vida; una vez que lo hizo, dijo: "Fue un terrible accidente que no debió ocurrir".

LA LEYENDA URBANA DICE

La primera persona a quien avisaron fue a Arturo de Córdova, a quien, por cierto, se le vio muy consternado durante el velorio de Ramón. Se especuló que ambos sostenían una relación de pareja, luego de que el yucateco le ayudó a obtener sus primeros papeles en el cine.

