Así comenzó la tormentosa historia de Sergio Andrade y Gloria Trevi

La cantante Gloria Trevi ha llevado una carrera envuelta en la polémica, ahora es una de las cantantes que se ganó el corazón del público gracias a su talento sobre el escenario, pero no siempre fue así pues su paso por la cárcel en Brasil supuestamente por culpa de su relación con Sergio Andrade.

Recordemos que el 13 de enero del año 2000 Gloria Trevi fue arrestada junto al ex productor Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores, por lo que pasó cuatro años y ocho meses en prisión.

¿Cómo conoció Gloria Trevi a Sergio Andrade?

Para comenzar debemos regresar al momento en donde Gloria Trevi conoció a Sergio Mayer impulsada por su anhelo de conseguir la fama desde muy joven y esto la llevó a seguir su sueño siendo parte de un concurso de televisión, en donde inició su historia con Sergio Andrade.

La cantante participó en un concurso llamado "La doble de Chispita", en el que buscaban a jóvenes que fueran parecidas en aquel entonces a la cantante Lucerito.

La ganadora del concurso se llevaría una beca para estudiar actuación con quien fuera un conocido productor musical, Sergio Andrade, donde Gloria Trevi se llevó el primer lugar.

Éxito llevado a la tragedia

Fue entonces que la cantante inició su carrera como solista impulsada por Sergio Andrade, sin saber que se convertiría en el peor capítulo de su vida, pese a que alcanzó la fama internacional.

Tras estar presa Gloria Trevi ha relatado en más de una ocasión los abusos y explotación de la que fue víctima con Sergio Andrade de la que incluso mantuvo al margen a su familia.

En entrevista para "El Gordo y la Flaca", Trevi reveló que cuando no estaba en el escenario el ex productor la mantenía aislada en un cuarto de hotel en donde no tenía contacto con sus amigos y familia.