Así conoció Luis Miguel a Mariah Carey, ¿le dedicó "O tú o Ninguna"?

La vida amorosa de Luis Miguel no siempre ha sido muy privada, pues se conocen varias de sus relaciones, entre ellas una de las más importantes con Mariah Carey, y que aparecerá en la tercera temporada de "Luis Miguel La Serie".

Otras de las relaciones que saltaron entre los reflectores fue con artistas como Sasha Sokol -ex integrante de Timbiriche-, Mariana Yazbek, Stephanie Salas, Daisy Fuentes, Paty Manterola, Sofía Vergara, Lucía Méndez e Issabela Camil.

Pero tal vez la relación amorosa más mediática y que acaparó los reflectores fue con Mariah Carey, quien entonces ya era una cantante reconocida a nivel mundial.

¿CÓMO CONOCIÓ LUIS MIGUEL A MARIAH CAREY?

El cantante vio por primera vez a Mariah Carey a finales de 1998 durante unas vacaciones en Aspen y quedó impresionado por la personalidad y belleza de la cantante desde aquel momento. Sin embargo, para Luis Miguel -acostumbrado a ser el centro de atención- no le fue sencillo acercarse a la intérprete de "Without you".

Ambos fueron engañados por el hombre que se encargaba de la venta y renta de las residencias en Aspen: a Luis Miguel le habían dicho que una mujer (Mariah) había preguntado por él y a ella le habían dicho lo mismo. Pero según la bioserie, El Sol ideó el plan para convencerla de tener una cita.

"El Sol" supo que Mariah había ofertado por una casa, por lo que él hizo una contraoferta únicamente para poder ponerse en contacto con ella. Cuando la famosa se enteró llamó a Luis Miguel para pedirle no comprar la residencia, él aceptó con la condición de que salieran a cenar.

SU FALLIDA PRIMERA CITA

Recordemos que este bochornoso momento fue revelado en el libro biográfico de Mariah (The Meaning of Mariah), done cuenta que ambos tienen una fuerte personalidad y no estaban dispuestos a ceder ante el otro; pronto se dieron cuenta que tenían bastante en común, en especial la forma en cómo iniciaron su carrera y su relación con sus padres, algo que vemos en el primer capítulo de la tercera temporada de "Luis Miguel La serie".

Asimismo, en el capítulo "The Latin Elvis" del libro The Meaning of Mariah, la cantante relata que cenó con Luis Miguel en un restaurante en Aspen, pero ella estaba sorprendida por la cantidad de alcohol que bebía El Sol, algo que no le agradó y por lo que le pidió a su sobrino Shawn que la ayudara a "escapar" de su velada.

Al siguiente día, Luis Miguel le envió un collar de diamantes de la prestigiosa marca Bvlgari. Y poco después un piano rojo, similar al que ella solía tocar cuando era una niña.

SUS LUJOSOS REGALOS

Mariah Carey también detalló en su libro que, tras comenzar su noviazgo con Luis Miguel, el cantante tuvo detalles románticos con la cantante. En varias ocasiones visitó la casa que "El Sol" tenía en Acapulco y que Luis Miguel contrataba un mariachi para que tocara mientras ellos cenaban.

¿QUÉ CANCIÓN LE DEDICÓ MARIAH CAREY A LUIS MIGUEL?

Pero Mariah Carey no solo recibió regalos materiales, sino que también una canción, se dice que el álbum Amarte es un placer, cuyo lanzamiento coincide el inicio de su historia de amor, es un homenaje de Luis Miguel a Mariah. De éste se desprende temas como "O tú o ninguna", "Sol, arena y mar" y "Dormir contigo".

Mientras que Mariah le dedicó su canción "After tonight", en la que le confiesa: "después de que te vayas, ¿volverás a amarme?... Después de esta noche, ¿te acordarás cómo llegaste a mí tiernamente y me fuiste acercando a ti?". Ambos grabaron una versión de este tema, pero tras su separación jamás salió a la luz.

ASEGURAN QUE LUIS MIGUEL DEJÓ ACAPULCO TRAS PRESUNTA DISPUTA CON UN NARCO

¿POR QUÉ TERMINÓ LA RELACIÓN?

Existen varias versiones, entre ellas que todo parecía marchar viento en popa hasta que decidieron grabar un dúo en inglés, pero a Luis Miguel no le gustó el resultado ni que Mariah interviniera en la producción. La pareja ya se había enfrentado a múltiples episodios de celos por parte de El Sol e, incluso, rumores de infidelidades.

A estos problemas se sumó la rivalidad a nivel profesional entre los cantantes que tampoco lograron dejar atrás, tal como se muestra en la tercera temporada de Luis Miguel, la serie. Esta situación llevó al cantante a romper de manera abrupta con Mariah.

(Azucena Uribe)