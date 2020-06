Así desmintió Tania Ruiz su rompimiento con Enrique Peña Nieto

Fue a través de sus historias de Instagram, que la modelo Tania Ruiz, desmintió el rompimiento de su relación con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, la famosa aseguró que su noviazgo con el ex mandatario sigue fuerte porque cuenta principalmente con el apoyo de Dios.

Así se burló de los comentarios:

"¡Gracias a Dios, en mi relación con Enrique existe lo más importante: Dios! Junto con él: el amor, la lealtad, el respeto, la confianza, la comunicación", escribió Tania en una imagen que señala las tres cosas que impiden que una relación se concrete: los chismes, la envidia y la desconfianza. "Tan unidos de la mano de Dios", así finalizó el mensaje.

Los rumores sobre la ruptura entre la modelo y el político, que señalaban que habían tomado caminos separados, crecieron luego de que el hermano de Tania, Gerardo Ruiz Eichelmann, dijera en entrevista para un programa de televisión que no estaban juntos en estos tiempos de cuarentena.

No obstante, Gerardo no aseguró ni desmintió si su hermana había terminado su relación con Enrique Peña Nieto, de quien dijo no saber cómo se encontraba durante esta cuarentena.

Por otro lado, las publicaciones de Tania Ruiz no solo fueron contra los rumores esparcidos por la revista, sino también para la supuesta fuente que habría ventilado sus "diferencias" con Peña Nieto. La modelo los tachó persona tóxica y a quienes prefería tenerla "de lejitos".

No es la primera vez que Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto se ven envueltos en esta clase de rumores, en el pasado ya habían señalado una presunta infidelidad de la modelo con el ex actor Valentino Lanús.

(Imelda Téllez)