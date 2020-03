Así era como "El Burro" Van Rankin le conseguía mujeres a Luis Miguel

El querido actor y conductor de TV, Jorge "El Burro" Van Rankin es uno de los más queridos y desde el estreno de la serie de Netflix, "Luis Miguel La Serie" ha sacado a la luz uno que otro secreto de las aventuras que vivía junto a "El Sol".

De acuerdo a Vanguardia, "El Burro" Van Rankin volvió a compartir una anécdota relacionada con la época en que fue amigo cercano del cantante Luis Miguel.

Durante uno de los segmentos del programa "Miembros Al Aire" habló de los años en que estuvo en el círculo más íntimo de Luis Miguel dejando a sus compañeros con la boca abierta.

Cabe recordar que Van Rankin y Luis Miguel iniciaron una amistad en los años 80, cuando la carrera de "El Sol" se catapultó a lo más alto; sin embargo, como el mismo "Burro" reveló, una broma telefónica molestó de tal manera al cantante que le dejó de hablar durante más de 20 años.

LA ANÉCDOTA DE "EL BURRO" VAN RANKIN Y LUIS MIGUEL

En una de las dinámicas de Miembros al Aire se le pidió al "Burro" que compartiera alguna anécdota relacionada con Luis Miguel.

Fue su compañero Raúl Araiza quien le sugirió que narrara aquella sobre la manera en que conseguía mujeres al cantante para que los acompañaran después de los conciertos y "El Burro" accedió.

"Me daba mi gafete all access en Argentina y yo salía como Rey Pelé y le decía, organízate unas chavas para después aquí en el hotel y me decía ´a ver, pendej*, yo no puedo ligar y cantar. Tú traes un gafete all access´", recordó divertido Van Rankin.

"Luego yo bajaba y entraba a la suite como con 20 viejas, pero no por mí, por el gafete y luego se enojaba también que por qué subía a tantas", comentó entre risas.

(Azucena Uribe)