Así fue el encuentro de Jennifer López con la ex esposa de Ben Affleck

La cantante Jennifer López una vez más da el ejemplo y demuestra que se puede llevar bien con la ex esposa de Ben Affleck al encontrarse con ella y sus tres hijos cuando paseaban disfrazados en Halloween.

La tarde de ayer comenzaron a circular fotos del encuentro entre Jennifer López con Jennifer Garner, ex esposa de Ben Affleck.

Al parecer, el encuentro no fue planeado, pero en el afán de disfrutar la tarde de Halloween con sus hijos, las dos Jennifer se toparon y disfrutaron de un buen momento, pues entre ellas no hay rencores.

Aunque en las fotos que filtraron los paparazzis no se les ve juntas, pero personas cercanas a ellos expresaron que fue una gran tarde para todos, principalmente para los niños que recibieron bastantes dulces.

Esta es una de las primeras veces que Jennifer López y la exesposa de Ben Affleck, Jennifer Garder se encuentran de forma pública y ambas dan un gran ejemplo de lo que es madurez emocional, amor a la familia y seguridad en ellas mismas.

JENNIFER LÓPEZ APLAUDIDA POR JENNIFER GARNER

Tras un matrimonio de más de 10 años y tres hijos, Jennifer Garner y Ben Affleck llevan una gran amistad a pesar de ya no ser pareja, es común que se les vea juntos con sus hijos, que viajen a los mismos lugares y más, además Garner es una de las figuras claves en la recuperación de Ben Affleck tras sus adicciones al juego y al alcohol. La actriz no podría estar más feliz por su ex esposo.

Cabe señalar que desde que Jennifer López y Ben Affleck retomaron su romance se dio a conocer que Jennifer Garner estaba feliz, pues admitía lo bien que JLO le hace al padre de sus hijos y además, ella misma retomó su romance con un conocido empresario, por lo que no hay ningún tipo de rencor.

Tanto Jennifer Garner como Ben Affleck han halagado su inteligencia, de forma en que confían que las parejas que elijan serán buenas para sus hijos y les motivarán a ser aún mejores personas.

De momento no se sabe si Ben Affleck y Marc Anthony ya se conocen, pero el cantante también ha manifestado respeto y plena confianza en Jennifer López y su elección de pareja, poniendo siempre en primer lugar el bien de sus hijos y reconociendo que, si mamá y papá están bien, aunque no sea juntos, los niños también lo estarán.

