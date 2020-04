Así fue el incomodo momento cuando se conocieron Victoria y Alessandra

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez reveló el incomodo momento que vivió su mamá cuando conoció a Alessandra Rosaldo.

De acuerdo a Infobae, la manera en que se conocieron Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo fue un tanto extraña que derivó en un momento incómodo, contó José Eduardo Derbez en su más reciente video de su canal de Youtube.

Recordemos que José Eduardo Derbez ha también ha revelado que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no llevan una buena relación en entrevistas que les ha realizado posteriormente, pero eso no significó que la actriz hubiera tratado mal a Alessandra en aquel encuentro.

Fue José Eduardo, el hijo de Ruffo y Derbez, quien comentó la anécdota que hoy suena divertida, pero que para él, en su momento, resultó bastante rara.

El joven subió un video a su canal de YouTube en donde habló con Alessandra Rosaldo sobre su convivencia.

En un momento de la plática, José Eduardo recordó aquella vez en que se conocieron Alessandra y su mamá.

"Voy a contar una anécdota. ¿Tú te acuerdas cuando entraste al baño a mi casa?", preguntó José Eduardo, a lo que Rosaldo respondió: "Sí, la primera vez que vi a tu mamá".

"Estábamos llegando creo que de Valle de Bravo y me iban a dejar a casa de mi mamá y Ale me dice ´no manches, me estoy muriendo de ganas de ir al baño´ y yo le dije ´mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas así que Ale pásale a la casa y ve al baño´", recordó el hijo de Victoria Ruffo.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando llegó la actriz.

"Y de repente abre la puerta mi mamá, osea entró mi mamá con mi tía", añadió José Eduardo, quien no dudó en aceptar que en aquel instante sólo quería que lo "tragara la tierra".

(Azucena Uribe)