Así fue el regreso de Daniel Bisogno a "Ventaneando" ¿Paty lo ignoró?

Desde el mes de diciembre Daniel Bisogno no aparecía en "Ventaneando" y su regreso de este lunes no estuvo libre de polémica, pero su dinámica con sus compañeros no fue la misma.

Tras decenas de rumores de un posible despido y termino de su exclusividad en TV Azteca, el polémico conductor de "Ventaneando" regresó al foro como si nada hubiera ocurrido y sin hacer referencia al escándalo con Javier Ceriani que lo mantuvo alejado de la pantalla durante más de un mes, Daniel Bisogno apareció a cuadro en compañía de Pati Chapoy, Pedro Sola, Mónica Castañeda y Linet Puente.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar

El programa de TV Azteca compartió una foto donde podía verse a Bisogno junto a sus compañeros que recibió más de 200 mensajes, la mayoría de los cuales celebraban su regreso.

Sin embargo, tanto en Twitter como en Instagram, también hubo comentarios señalado una supuesta tensión en el programa.

Seguidores de la emisión de Azteca acusaron a Pati Chapoy de estar ignorando y tratando mal a Bisogno, e incluso recordaron el incidente con Atala Sarmiento.

Como se recordará, Atala salió del programa en medio de un escándalo en marzo de 2018.

Así que el recuerdo de Atala se hizo presente este lunes cuando Bisogno regresó a la emisión de Azteca.

"¿Ya notaron que Pati Chapoy ni siquiera voltea a ver a Daniel Bisogno?. Se siente la tensión como se sintió con Atala Sarmiento", se leía en mensaje de Twitter. "Pati Chapoy está ignorando por todo a Daniel Bisogno, en serio", decía otro comentario en la misma red.

La cuenta de Instagram del programa registró comentarios similares.

"Ya que se relaje Pati, ¿por qué está tan grosera con Daniel? Eso que hace es violencia laboral, qué estrés", "me encanta que esté Dani Bisogno, lo malo, la actitud de Chapoy", "A leguas se ve la indiferencia con que trata la Chapoy a Daniel", "Pensé que solo yo lo había notado... Efectivamente se percibió mucha tensión y molestia en la sra. Chapoy", " @chapoypati queremos al mismo @bisognodaniel de siempre hoy se ve preocupado y restringido en sus comentarios, ¿por qué no lo dejan trabajar como antes? El tiene chispa y humor únicos Y eso se extraña", fueron algunos mensajes en la cuenta de Instagram de Ventaneando.

Qué creen... ya estamos listos para el programa de hoy. Los esperamos a las tres!!! pic.twitter.com/hnr2hMIVU9 — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 18, 2021

LA POLEMICA CON CERIANI

Bisogno se había ausentado de la emisión desde el pasado diciembre y aunque apareció en los programas especiales de Navidad y Año Nuevo, se mencionó que estos habían sido grabados antes del escándalo con Ceriani.

Fue en plena transmisión en vivo del 9 de diciembre cuando Bisogno llamó "bruja mal cog*da" a Ceriani, mostrando así su molestia con el presentador del programa de YouTube Chisme No Like.

Sus palabras de inmediato causaron revuelo en redes sociales, pero lejos de retractarse, Bisogno sostuvo sus insultos contra Ceriani en un mensaje de Twitter.

De hecho no lo borro... hasta crees que bisogno te va a tener miedo pic.twitter.com/KxTQuzaqVa — alfre (@alfreali) December 9, 2020

Al día siguiente Bisogno ya no apareció en el programa y se dijo que estaba castigado.

Algunas versiones sugirieron que su futuro en Azteca estaría comprometido, pero finalmente este lunes "El Muñe" volvió a la emisión que lo llevó a la fama y de la que ha formado parte desde hace más de dos décadas.

Por ahora lo que más llamó la atención de su regreso fue esa supuesta tensión entre él y Pati Chapoy.

